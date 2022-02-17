Сенатор Сергей Муратов принял участие в мероприятии, посвященном 80-летию «Курганприбора» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор Сергей Муратов на сцене курганской филармонии принял участие в инсценировке истории создания завода «Курганприбор». Это произошло в рамках празднования 80-летнего юбилея предприятия, сообщает пресс-служба «Курганприбора».

«На сцене филармонии для зрителей разыграли настоящий спектакль. Сенатор Российской Федерации Сергей Муратов совместно с генеральным директором акционерного общества «Научно-производственное объединение «Курганприбор» Федором Колосовниковым инсценировали историю создания и развития производства», — написано на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Также отмечается, что лучших работников завода наградили благодарственными письмами. От имени губернатора Курганской области на сцене выступил замгубернатора Константин Ермаков. На мероприятие сотрудников предприятия пускали только по результатам теста на COVID.

На сайте администрации Кургана сообщается, что история становления «Курганприбора» берет начало в 1941 году, когда в Курган начали эвакуировать заводы из Украины, Москвы и Московской области. Во время войны Курганский завод № 603 успешно выполнял оборонзаказы. В 1973 году на базе Курганского механического (завод № 603) и Приборостроительного заводов было создано производственное объединение «Курганприбор».

Муратов избран сенатором от Курганской области в сентябре 2020 года. До этого он был директором по развитию «Курганприбора» и председателем совета директоров этого предприятия.

Сергей Муратов (в центре фото) принял участие в инсценировке истории «Курганприбора» Фото: АО «НПО «Курганприбор», «ВКонтакте»

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