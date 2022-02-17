Курганских воспитателей массово отправят к психиатрам

18 февраля 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

В Альменевском районе (Курганская область) прокуратура требует обязать детсад провести психиатрическое освидетельствование работников. Ведомство направило иск к учреждению в суд. «По результатам проведенной прокуратурой района проверки соблюдения трудовых прав работников дошкольных образовательных организаций, выявлены нарушения закона. Установлено, что ответственные должностные лица не обеспечили прохождение работниками регулярного психиатрического освидетельствования», — говорится в сообщении региональной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что осмотры у психиатров предусмотрены требованиями федерального законодательства. Отсутствие сведений о психическом здоровье работников детсадов создает угрозу безопасности воспитанников. В декабре 2021 года в Курганской области разразился скандал из-за отстранения учителя истории Звериноголовской школы от работы по результатам психиатрического освидетельствования. Педагог Владимир Кочеулов заявил URA.RU, что у школы не было оснований для направления учителей к психиатрам. Он рассказал, что была нарушена процедура освидетельствования: врачам представили отрицательную характеристику педагога. Кочеулов подал в суд на школу и психиатрическую больницу. Истец уверен, что пострадал из-за борьбы за права учителей. Кочеулов стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат. Партия Жириновского вступилась за отстраненного от работы учителя. Курганские чиновники поспорили с профсоюзами, правомерно ли направили учителей школ на комиссию к психиатрам. В департаменте образования и науки региона ранее сообщали, что в трех районах Курганской области педагогов отправляли к психиатрам по представлению прокуратуры.