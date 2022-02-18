Лидер КПРФ Зюганов анонсировал важное решение по Донбассу

Важное решение по самопровозглашенным Донецкой и Луганской народных республиках будет принято 21 февраля. Об этом в беседе с URA.RU заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «В понедельник. Следите внимательно», — ответил Геннадий Зюганов на вопрос о решении России по Донбассу в связи с массовой эвакуацией граждан из республик. Ранее URA.RU сообщало, что Зюганов потребовал от депутатов признать ДНР и ЛНР. В Донбассе попытались устроить диверсию. В центре Донецка взорвали автомобиль начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Люди в камуфляже задержали журналистов URA.RU в Донбассе. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ может напасть на Донбасс в любой момент.