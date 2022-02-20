В Тюменской области ожидается резкое потепление

24 февраля в Тюменской области потеплеет до +2 градусов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В четверг, 24 февраля, на территории Тюменской области потеплеет до +2 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Также в регионе ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега с дождем.

«В среду, 23 февраля, температура воздуха в Тюменской области составит +1 градус. 24 февраля потеплеет до +2 градусов. Также в этот день на территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

Аналогичные данные приводит сервис Gismeteo. «В среду, 23 февраля и в четверг, 24 февраля в Тюменской области потеплеет до +1 градуса. Переменная облачность. Возможны осадки в виде мокрого снега», — указано на официальном сайте Gismeteo.