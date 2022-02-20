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В Тюменской области ожидается резкое потепление

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Снег и грязь на дорогах и во дворах города Курган, лужа, наледь на тротуаре, оттепель, ноги
24 февраля в Тюменской области потеплеет до +2 градусов Фото:

В четверг, 24 февраля, на территории Тюменской области потеплеет до +2 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Также в регионе ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега с дождем.

«В среду, 23 февраля, температура воздуха в Тюменской области составит +1 градус. 24 февраля потеплеет до +2 градусов. Также в этот день на территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

Аналогичные данные приводит сервис Gismeteo. «В среду, 23 февраля и в четверг, 24 февраля в Тюменской области потеплеет до +1 градуса. Переменная облачность. Возможны осадки в виде мокрого снега», — указано на официальном сайте Gismeteo.

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В четверг, 24 февраля, на территории Тюменской области потеплеет до +2 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Также в регионе ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега с дождем. «В среду, 23 февраля, температура воздуха в Тюменской области составит +1 градус. 24 февраля потеплеет до +2 градусов. Также в этот день на территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Аналогичные данные приводит сервис Gismeteo. «В среду, 23 февраля и в четверг, 24 февраля в Тюменской области потеплеет до +1 градуса. Переменная облачность. Возможны осадки в виде мокрого снега», — указано на официальном сайте Gismeteo.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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