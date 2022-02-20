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Из Тюмени запустят новый международный рейс

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция аэропорта
Первый рейс из Тюмени в Петропавловск вылетит 2 апреля Фото:

Авиакомпания Utair запускает рейс по новому направлению Тюмень — Петропавловск (Казахстан). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. Самолеты начнут летать по новому маршруту 2 апреля.

«Полеты будут выполняться по субботам на самолете ATR 72 вместимостью 70 человек. Вылет из Тюмени в 09:10, из Петропавловска — в 12:30», — рассказали в Utair. По данным официального сайта авиакомпании, стоимость билетов начинается от 3230 рублей в одну сторону.

Ранее агентство писало, что Utair запустило новый рейс из Тюмени в Волгоград. Маршрутная цепочка стартовала 7 февраля.

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Авиакомпания Utair запускает рейс по новому направлению Тюмень — Петропавловск (Казахстан). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. Самолеты начнут летать по новому маршруту 2 апреля. «Полеты будут выполняться по субботам на самолете ATR 72 вместимостью 70 человек. Вылет из Тюмени в 09:10, из Петропавловска — в 12:30», — рассказали в Utair. По данным официального сайта авиакомпании, стоимость билетов начинается от 3230 рублей в одну сторону. Ранее агентство писало, что Utair запустило новый рейс из Тюмени в Волгоград. Маршрутная цепочка стартовала 7 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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