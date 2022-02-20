Тюменские чиновники возглавили четыре муниципальных избиркома

Четыре сотрудника мэрии возглавили территориальные избирательные комиссии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Четыре сотрудника мэрии возглавили территориальные избирательные комиссии в муниципалитетах Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме.

«Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города Ялуторовска (№ 27) Мухаметдинову Нонну Николаевну, заместителя главы города. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Ялуторовского района (№ 26) Скоторенко Светлану Владимировну, первого заместителя главы района», — говорится в решении областного избиркома.

Кроме того, избирком Юргинского района возглавила замглавы муниципалитета Татьяна Подвальных. А председателем избиркома назначен Александр Тимофеев, руководитель комитета ЖКХ районной администрации. Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав в РФ», чиновникам разрешено занимать посты глав избиркомов.

Ранее агентство писало, что председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин в конце 2021 года переизбран на новый пятилетний срок. Его кандидатуру поддержали в Центральной избирательной комиссии РФ.