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Тюменские чиновники возглавили четыре муниципальных избиркома

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в Тюмени. Тюмень, избирательная комиссия, бюллютень, избирательный участок, голосование
Четыре сотрудника мэрии возглавили территориальные избирательные комиссии Фото:

Четыре сотрудника мэрии возглавили территориальные избирательные комиссии в муниципалитетах Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме.

«Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города Ялуторовска (№ 27) Мухаметдинову Нонну Николаевну, заместителя главы города. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Ялуторовского района (№ 26) Скоторенко Светлану Владимировну, первого заместителя главы района», — говорится в решении областного избиркома.

Кроме того, избирком Юргинского района возглавила замглавы муниципалитета Татьяна Подвальных. А председателем избиркома назначен Александр Тимофеев, руководитель комитета ЖКХ районной администрации. Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав в РФ», чиновникам разрешено занимать посты глав избиркомов.

Ранее агентство писало, что председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин в конце 2021 года переизбран на новый пятилетний срок. Его кандидатуру поддержали в Центральной избирательной комиссии РФ.

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Четыре сотрудника мэрии возглавили территориальные избирательные комиссии в муниципалитетах Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме. «Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города Ялуторовска (№ 27) Мухаметдинову Нонну Николаевну, заместителя главы города. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Ялуторовского района (№ 26) Скоторенко Светлану Владимировну, первого заместителя главы района», — говорится в решении областного избиркома. Кроме того, избирком Юргинского района возглавила замглавы муниципалитета Татьяна Подвальных. А председателем избиркома назначен Александр Тимофеев, руководитель комитета ЖКХ районной администрации. Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав в РФ», чиновникам разрешено занимать посты глав избиркомов. Ранее агентство писало, что председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин в конце 2021 года переизбран на новый пятилетний срок. Его кандидатуру поддержали в Центральной избирательной комиссии РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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