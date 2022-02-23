Генерал-майор в отставке Владимир Усманов оставил свое мнение о санкциях в соцсети Facebook Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Генерал-майор в отставке и бывший советник губернатора Курганской области по патриотическому воспитанию Владимир Усманов считает, что санкции полезны для России. Об этом Усманов написал в своем аккаунте соцсети Facebook.

«Больше санкций! Больше! Они только помогают нам, развитию нашей самодостаточности. Ребята, у нас все есть», — считает Усманов.

По мнению Усманова, следующим шагом станет вхождение республик Донбасса в состав России. До этого генерал поддержал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Страны Евросоюза ввели санкции против 27 физических и юридических лиц из РФ. После начала военной операции на Украине в Евросоюзе началось обсуждение введения дополнительного пакета санкций.