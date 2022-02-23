23 февраля 2022
22 февраля 2022

Экс-советник курганского губернатора оценил опасность санкций. Скрин

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Митинг посвященный 30-летию окончания выполнения боевой задачи советских войск в Афганистане. Курган, усманов владимир
Генерал-майор в отставке Владимир Усманов оставил свое мнение о санкциях в соцсети Facebook Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Генерал-майор в отставке и бывший советник губернатора Курганской области по патриотическому воспитанию Владимир Усманов считает, что санкции полезны для России. Об этом Усманов написал в своем аккаунте соцсети Facebook.

«Больше санкций! Больше! Они только помогают нам, развитию нашей самодостаточности. Ребята, у нас все есть», — считает Усманов.

По мнению Усманова, следующим шагом станет вхождение республик Донбасса в состав России. До этого генерал поддержал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Страны Евросоюза ввели санкции против 27 физических и юридических лиц из РФ. После начала военной операции на Украине в Евросоюзе началось обсуждение введения дополнительного пакета санкций.

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Генерал-майор в отставке и бывший советник губернатора Курганской области по патриотическому воспитанию Владимир Усманов считает, что санкции полезны для России. Об этом Усманов написал в своем аккаунте соцсети Facebook. «Больше санкций! Больше! Они только помогают нам, развитию нашей самодостаточности. Ребята, у нас все есть», — считает Усманов. По мнению Усманова, следующим шагом станет вхождение республик Донбасса в состав России. До этого генерал поддержал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. Страны Евросоюза ввели санкции против 27 физических и юридических лиц из РФ. После начала военной операции на Украине в Евросоюзе началось обсуждение введения дополнительного пакета санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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