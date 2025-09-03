Челябинка Нургуль Жанибекова обратилась в полицию и прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении управляющего из «СРО АУ „Стратегия“ Антона Ускова. По ее словам, при банкротстве отца он допустил множество нарушений до торгов и во время торгов, оставив семью ни с чем. При этом сам управляющий все обвинения опроверг. По его мнению, он четко выполнил все обязательства.
«Отец был признан банкротом в 2019 году. Усков ввел процедуру реализации имущества для погашения долга. А в 2023 году незаконно включил в конкурсную массу земельные участки, принадлежащие матери», — рассказала URA.RU Жанибекова.
Предмет спора — проданные с торгов участки
По словам женщины, ее сестра подарила матери деньги для покупки земельных участков. Поэтому земля не должна была учитываться при банкротстве отца. В первую очередь Усков, по мнению Жанибековой, должен был выяснить, кому принадлежат и как приобретались участки. Ведь должник не работал с 2015 года, а его супруга находится на пенсии, и также не осуществляет трудовую деятельность. К тому же кредит, который брал отец женщины, не был потрачен в семье. Банки при выдаче кредита мужчине не спрашивали согласия жены, она не являлась поручителем. Также, по закону, Усков должен был направить матери право на преимущественный выкуп земли. Но этого, по словам Жанибековой, сделано не было. Участки внесли в общую массу и выставили на торги.
«В марте мать узнала, что участки выставлены на торги. Усков тогда заявил, что для решения вопроса необходимо внести 855 тысяч рублей. Якобы после этого участки снимут с торгов. Он отправил необходимые реквизиты, взял на себя обязательства вместо Арбитражного суда. Он пояснил, что никакого дополнительного заявления в суд не требуется. Необходимо лишь внести деньги. Средства матери дала я, так как у нее не было такой суммы. Деньги были внесены. Но Усков так и не убрал с торгов участки. Более того, он их успешно провел, заявив, что деньги пришли слишком поздно. При этом деньги нами вносились за месяц до перечисления задатков от участников. Как стало известно далее, за 27 участков один из победителей не внес оплату в срок, но торги по ним состоялись, и договор Усков не расторг. Второй победитель внес оплату до заключения договора, хотя это не предусмотрено законом. Изначально торги начинались с 50 тысяч рублей. Конечная же цена за участок оказалась в районе 18 тысяч рублей при стоимости в 230 тысяч рублей. Самостоятельно оценку Усков не делал. А спустя еще некоторое время участки появились на сайте объявлений за 500 тысяч рублей», — отметила Жанибекова.
Договорная цена
Женщина отмечает, что и в самих договорах также имеются нарушения. Например, в договоре указана цена в 18 тысяч рублей, а настоящая цена ровняется 18 450 рублям. Получается, с 27 участков Усков «наварился» на 12 150 рублей. Также управляющий, по словам Жанибековой, каким-то образом открыл счет в банке на имя ее мамы. Никаких полномочий он для этого не имел. Ни разу не встретившись с женщиной, он умудрился предоставить в кредитную организацию заверенную копию ее паспорта.
Обращение в полицию
Сейчас, по словам женщины, по их ходатайству суд наложил ограничения на какие-либо действия с участками. То есть, Усков подставил и покупателей. Сейчас действия Ускова по заявлению Жанибековой разбирают в полиции. Женщина также обратилась к зампрокурора Центрального района Челябинска Александру Чеблакову, чтобы он взял проверку на контроль.
Банальная ситуация
URA.RU связалось с Усковым. Он заявил, что вся процедура банкротства была проведена без нарушений. Должник расплатился с кредиторами. Оставшаяся же сумма возвращена на основной счет должника, который после завершения процедуры будет разблокирован автоматически.
«Кутояков (отец Жанибековой) был признан банкротом. Меня назначили финансовым управляющим. Моя задача, как финансового управляющего, заключается в том, чтобы аккумулировать его имущество, подготовить его к продаже и, соответственно, продать. Имущество было продано в рамках процедуры банкротства Кутоякова. Денежные средства от продажи поступили в конкурсную массу, были распределены между кредиторами. Также была выделена супружеская доля жены Кутоякова. Оставшиеся денежные средства возвращены на основной счет должника, который после завершения процедуры будет разблокирован автоматически, и Кутояков сможет ими пользоваться», — сообщил URA.RU Усков.
Управляющий не понимает, о каком мошенничестве может идти речь. По его словам, его действия уже рассматривали органы полиции, и никакого постановления о возбуждении уголовного дела не было вынесено. Также его проверяли саморегулируемая организация и Росреестр. Никаких нарушений с его стороны также не выявили.
«Тут банальная ситуация. Допустим, вы приходите домой — моете посуду, вы приходите на работу — и пишете статьи. Сейчас это то же самое, что обвинять журналиста в том, что он написал статью. То есть я четко выполнил все свои обязательства», — отметил Усков.
Сейчас жалобу на действия Ускова рассматривает Арбитражный суд области. Очередное заседание назначено на октябрь.
