Мединский гарантировал безопасность Украины на переговорах

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Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир, портрет
Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию для переговоров с Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия гарантировала безопасность представителей Украины на переговорах в Гомеле. Об этом сообщил глава делегации РФ, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Россия гарантировала безопасность делегации Украины на возможных переговорах в Гомеле. Делегация России ждет ответа от Украины по поводу переговоров до 15:00 по белорусскому времени», — цитирует ТАСС Владимира Мединского.

Ранее представители России прибыли в белорусский Гомель на переговоры с Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. После глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отказывается от переговоров в Беларуси. Он настоял на том, чтобы встреча прошла в Польше, Турции или Азербайджане. Песков уточнил, что Украина сама выбрала Гомель для переговоров.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Зеленский позднее записал обращение к властям РФ с предложением начать переговоры. В Кремле предложили провести их в Минске, пишет RT. После Песков объявил, что Киев отказался от переговоров. Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава республики все-таки согласен обсуждать прекращение огня и мир.

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Россия гарантировала безопасность представителей Украины на переговорах в Гомеле. Об этом сообщил глава делегации РФ, помощник президента РФ Владимир Мединский. «Россия гарантировала безопасность делегации Украины на возможных переговорах в Гомеле. Делегация России ждет ответа от Украины по поводу переговоров до 15:00 по белорусскому времени», — цитирует ТАСС Владимира Мединского. Ранее представители России прибыли в белорусский Гомель на переговоры с Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. После глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отказывается от переговоров в Беларуси. Он настоял на том, чтобы встреча прошла в Польше, Турции или Азербайджане. Песков уточнил, что Украина сама выбрала Гомель для переговоров. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Зеленский позднее записал обращение к властям РФ с предложением начать переговоры. В Кремле предложили провести их в Минске, пишет RT. После Песков объявил, что Киев отказался от переговоров. Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава республики все-таки согласен обсуждать прекращение огня и мир.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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