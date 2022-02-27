Нефтяная корпорация BP избавится от доли в «Роснефти»

28 февраля 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

Британская нефтяная корпорация British Petroleum (BP) избавится от своей доли в российской компании «Роснефть» из-за военной операции России на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе BP. «Сегодня совет директоров BP объявил, что компания продаст пакет акций „Роснефти“. BP владеет 19,75% акций „Роснефти“ с 2013 года», — сообщается в пресс-релизе BP. Кроме того, совет директоров «Роснефти» покинет гендиректор BP Бернард Луни и бывший исполнительные директор группы BP Боб Дадли, отмечается в заявлении. «Я убежден, что решения, которые мы приняли как совет директоров, не только верны, но и отвечают долгосрочным интересам BP», — подчеркнул Луни. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Соединенное Королевство намерено регулярно вводить санкции против России. В США заявили, что американские санкции сильно ударили по крупным финансовым институтам РФ. Президент США Джо Байден назвал альтернативу санкциям против РФ, которая приведет к трагедии.