Курганец остался без зарплаты из-за неправильной работы приставов

В работе судебных приставов курганская прокуратура нашла нарушения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области не получал заработную плату из-за того, что весь заработок списывали за долги. Это обнаружила прокуратура Мокроусовского района, которая теперь просит привлечь судебных приставов к ответственности. Об этом сообщается на сайте областного надзорного ведомства.

«Прокуратурой района руководителю УФССП России по Курганской области внесено представление с требованием об устранении нарушений и решении вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Так, по обращению работника муниципального учреждения вскрыты факты осуществления удержаний из заработной платы в рамках исполнительного производства более 50%», — говорится в релизе прокуратуры.

Выяснилось, что бухгалтер муниципальной компании, где работал должник, удерживал 50% дохода работника и другая половина шла кредитной организации, на счет которой поступала заработная плата. Проверка установила, что мужчина обращался в Мокроусовское районное отделение судебных приставов по данному вопросу. Но сотрудники УФССП не отреагировали. Сейчас в отношении бухгалтера возбуждено административное производство (ст. КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве»).