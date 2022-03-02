02 марта 2022

Курганец остался без зарплаты из-за неправильной работы приставов

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ожидание, люди в масках, масочный режим, пандемия коронавируса
В работе судебных приставов курганская прокуратура нашла нарушения Фото:

Житель Курганской области не получал заработную плату из-за того, что весь заработок списывали за долги. Это обнаружила прокуратура Мокроусовского района, которая теперь просит привлечь судебных приставов к ответственности. Об этом сообщается на сайте областного надзорного ведомства.

«Прокуратурой района руководителю УФССП России по Курганской области внесено представление с требованием об устранении нарушений и решении вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Так, по обращению работника муниципального учреждения вскрыты факты осуществления удержаний из заработной платы в рамках исполнительного производства более 50%», — говорится в релизе прокуратуры.

Выяснилось, что бухгалтер муниципальной компании, где работал должник, удерживал 50% дохода работника и другая половина шла кредитной организации, на счет которой поступала заработная плата. Проверка установила, что мужчина обращался в Мокроусовское районное отделение судебных приставов по данному вопросу. Но сотрудники УФССП не отреагировали. Сейчас в отношении бухгалтера возбуждено административное производство (ст. КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве»).

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Житель Курганской области не получал заработную плату из-за того, что весь заработок списывали за долги. Это обнаружила прокуратура Мокроусовского района, которая теперь просит привлечь судебных приставов к ответственности. Об этом сообщается на сайте областного надзорного ведомства. «Прокуратурой района руководителю УФССП России по Курганской области внесено представление с требованием об устранении нарушений и решении вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Так, по обращению работника муниципального учреждения вскрыты факты осуществления удержаний из заработной платы в рамках исполнительного производства более 50%», — говорится в релизе прокуратуры. Выяснилось, что бухгалтер муниципальной компании, где работал должник, удерживал 50% дохода работника и другая половина шла кредитной организации, на счет которой поступала заработная плата. Проверка установила, что мужчина обращался в Мокроусовское районное отделение судебных приставов по данному вопросу. Но сотрудники УФССП не отреагировали. Сейчас в отношении бухгалтера возбуждено административное производство (ст. КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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