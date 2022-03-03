Полпред Якушев дал совет губернаторам УрФО из-за санкций

03 марта 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев порекомендовал губернаторам встретиться с застройщиками своих регионов, чтобы обсудить меры поддержки отрасли на фоне санкций. С таким заявлением он выступил после совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Важно, чтобы губернаторы в рамках своих антикризисных штабов провели встречи с застройщиками, разобрали каждый объект, наметили варианты поддержки. Это далеко не первый кризис в строительной отрасли, но у нас есть богатый опыт работы в самых напряженных условиях, поэтому мы готовы к трудностям. А самое главное — мы всегда готовы оказать помощь друг другу, важно чтобы люди это ощущали», — заявил Владимир Якушев. На совещании было озвучено, что правительство России в ближайшее время утвердит специальный антикризисный план. Он предусмотрит поддержку жилищного строительства, смягчение регуляторики и упрощение процедур. Считается, что это поможет отрасли в условиях санкций и повышения ключевой ставки ЦБ. С 28 февраля в отношении России вступили в силу санкции США, Японии и стран Евросоюза, которые стали реакцией на начатую президентом Владимиром Путиным спецоперацию на Украине, направленную на демилитаризацию и денацификацию страны. Кремль подчеркивал, что у РФ достаточно резервов, чтобы справиться с наложенными ограничениями. Позднее Путин подписал указ об ответных санкциях против западных стран. Утром 3 марта стало известно, что в расширенный санкционный список Канады включен полпред Якушев. Власти страны наложили на него ограничения из-за ситуации на Украине. Сам Якушев заявил, что не видит для себя негативных последствий.