В ЯНАО магазины DNS проверят из-за завышения цен

Заявление гендиректора DNS может сподвигнуть других ритейлеров повысить цены на электронику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Управление федеральной антимонопольной службы ЯНАО проверит один из крупнейших сетевых магазинов бытовой техники DNS в связи с резким скачком цен на товар. Об этом сообщается на окружном сайте ведомства.

«В связи с публичным заявлением генерального директора торговой сети DNS, будет проверена обоснованность повышения ретейлером цен. В адрес организации направлен соответствующий запрос, а также выдано предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции», — сказано в сообщении УФАС по ЯНАО.

В ведомстве добавили, что такие публичные заявления должностных лиц могут сподвигнуть других ритейлеров, продающих электронику, необоснованно поднять цены на бытовую технику. «Ведомство обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары», — подчеркнуло УФАС.

Связаться с пресс-службой DNS для уточнения нынешней ценовой политики в сети магазинов агентству не удалось. На звонки и сообщения URA.RU по телефонам и адресам, размещенным в открытом доступе, представители фирмы не ответили.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ужесточили контроль за ценами. Власти усилят мониторинг всех секторов экономики и поддержат местных предпринимателей.

Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны.

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