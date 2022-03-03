Власти ЯНАО ужесточили контроль за ценами

Цены на продукты первой необходимости в регионе не выросли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине

Власти ЯНАО усилят мониторинг всех секторов экономики и поддержат местных предпринимателей. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«Главная задача сейчас — усилить мониторинг во всех секторах экономики, чтобы оперативно понимать возникающие риски. На основе этого будем принимать решения о поддержке и транслировать их на уровень округа и федерации. Сейчас все максимально открыты и готовы быстро принимать необходимые меры», — сообщил первый заместитель главы ЯНАО Дмитрия Артюхова Александр Калинин.

В правительстве сообщают, что ситуация на рынке труда в округе остается стабильной, а безработица на низком уровне. Задержки заработной платны не наблюдаются.

Представители торговых сетей отметили, что в магазинах высокая доступность продуктов, а на складах созданы достаточные запасы. Резких скачков цен на продовольствие и товары первой необходимости нет. Дефицита лекарственных препаратов не отмечается.

Департаменту экономики поручили усилить мониторинг цен. Правительство активизирует работу с бизнесменами и предпринимателями, а собранная информация о проблемах ляжет в основу принимаемых мер поддержки.

Ранее URA.RU сообщало, что Салехардский комбинат не исключает повышения цен на рыбные консервы. Также рыболовецкая артель «Орион», заявила, что цены на консервы вырастут из-за подорожания материалов.

Напомним, санкционное давление на Россию не прекращается несколько лет. Общая санкционная политика направлена не только против российского руководства, но и против рядовых граждан. Правительство РФ рассчитывает, что уход с российского рынка иностранных компаний и закрытие предприятий подстегнет развитие соответствующих отраслей внутри страны.

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