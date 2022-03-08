Компания Estee Lauder приостанавливает продажи в России

08 марта 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

Американская компания Estee Lauder приостанавливает всю коммерческую деятельность и бизнес-инвестиции в России. Об этом сообщается на официальном сайте холдинга. Временно прекратят работу не только розничные магазины, но и сайты брендов. «Мы решили приостановить всю коммерческую деятельность в России, в том числе закрыть все магазины, которыми мы владеем и управляем, а также сайты наших брендов и поставки в любой из наших розничных продавцов в России. Нашим главным приоритетом остается безопасность всех наших сотрудников, и в настоящее время мы решили продолжать предоставлять компенсацию и поддержку нашим сотрудникам в России», — сообщается на официальном сайте Estee Lauder Companies. В холдинг, помимо самого Estee Lauder, входят более 30 брендов. Среди них Clinique, MAC, Bobbi Brown, La Mer, Glamglow, Becca, Origins, Tom Ford Beauty, Smashbox, By Killian и Le Labo. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. При этом в Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.