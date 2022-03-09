09 марта 2022
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05 марта 2022

Тюменец караулил соседей с топором в руках

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, убийство, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Сначала у тюменца в руках был бытовой топорик, затем он взял нож Фото:

В Тобольске мужчина караулил соседей в подъезде многоквартирного дома с топором и ножом в руках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского отдела УМВД.

«9 марта ориентировочно в 10 утра поступило сообщение о том, что на лестничной площадке находится мужчина с бытовым топориком. Сотрудники полиции выехали на место и произвели задержание. Дальше мужчина был передан медицинским работникам», — сообщили в пресс-службе тобольского ГУВД.

Об этой ситуации также рассказал один из пользователей паблика «Криминальный Тобольск» социальной сети «ВКонтакте». Автор публикации сообщил, что мужчина сначала держал в руках бытовой топорик, а затем взялся за нож. При этом, по словам тоболяка, он разговаривал сам с собой и кого-то ждал.

«Вышел из квартиры с топором и ножом. Кого-то ждал. Разговаривал сам с собой. Жители вызвали полицию. Приехали быстро. Забрали его. Сейчас он в психдиспансере», — уточнил автор записи. URA.RU отправило письменный запрос в департамент здравоохранения Тюменской области.

Ранее URA.RU писало о том, как начальник полиции Кургана убедил вооруженного ножом мужчину сдаться. Дебошир схватился за нож, угрожая порезать себя.

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В Тобольске мужчина караулил соседей в подъезде многоквартирного дома с топором и ножом в руках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского отдела УМВД. «9 марта ориентировочно в 10 утра поступило сообщение о том, что на лестничной площадке находится мужчина с бытовым топориком. Сотрудники полиции выехали на место и произвели задержание. Дальше мужчина был передан медицинским работникам», — сообщили в пресс-службе тобольского ГУВД. Об этой ситуации также рассказал один из пользователей паблика «Криминальный Тобольск» социальной сети «ВКонтакте». Автор публикации сообщил, что мужчина сначала держал в руках бытовой топорик, а затем взялся за нож. При этом, по словам тоболяка, он разговаривал сам с собой и кого-то ждал. «Вышел из квартиры с топором и ножом. Кого-то ждал. Разговаривал сам с собой. Жители вызвали полицию. Приехали быстро. Забрали его. Сейчас он в психдиспансере», — уточнил автор записи. URA.RU отправило письменный запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, как начальник полиции Кургана убедил вооруженного ножом мужчину сдаться. Дебошир схватился за нож, угрожая порезать себя.
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