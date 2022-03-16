16 марта 2022

Слесарям из Тюмени предлагают заработать 900 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, зарплата, экономика, рубли, финансы, деньги, наличные, накопления, сбережения
Работодатель обещает минимум 90 000, но с премиями доход может вырасти и до 900 тысяч рублей Фото:

Тюменцам, имеющим образование слесарей-наладчиков контрольно-измерительных приборов, обещают платить до 900 000 рублей. Такая вакансия размещена в базе Центра занятости региона. Работать предстоит по вахтам, на месторождениях.

«Требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (слесарь КИПиА). Работа вахтой. Заработная плата — от 90 до 900 тысяч рублей», — говорится в вакансии, размещенной в базе Центра занятости Тюменской области.

Сотрудников ищет тюменская компания, заказчиком которой, в числе прочих, выступает «Газпром». Работникам предстоит ездить на месторождения, налаживать на них аппаратуру и заниматься монтажом приборов.

Соискатели должны иметь квалификационный разряд не ниже четвертого. Подача резюме — обязательна, без нее кандидатуру даже не рассмотрят. Работодатель обещает социальный пакет, но предупреждает, что оплата будет сдельно-премиальной.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут рабочего на зарплату в 800 тысяч рублей. А вот несовершеннолетних приглашают потрудиться за 3 500 в месяц.

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Тюменцам, имеющим образование слесарей-наладчиков контрольно-измерительных приборов, обещают платить до 900 000 рублей. Такая вакансия размещена в базе Центра занятости региона. Работать предстоит по вахтам, на месторождениях. «Требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (слесарь КИПиА). Работа вахтой. Заработная плата — от 90 до 900 тысяч рублей», — говорится в вакансии, размещенной в базе Центра занятости Тюменской области. Сотрудников ищет тюменская компания, заказчиком которой, в числе прочих, выступает «Газпром». Работникам предстоит ездить на месторождения, налаживать на них аппаратуру и заниматься монтажом приборов. Соискатели должны иметь квалификационный разряд не ниже четвертого. Подача резюме — обязательна, без нее кандидатуру даже не рассмотрят. Работодатель обещает социальный пакет, но предупреждает, что оплата будет сдельно-премиальной. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут рабочего на зарплату в 800 тысяч рублей. А вот несовершеннолетних приглашают потрудиться за 3 500 в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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