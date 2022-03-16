Слесарям из Тюмени предлагают заработать 900 000 рублей

Тюменцам, имеющим образование слесарей-наладчиков контрольно-измерительных приборов, обещают платить до 900 000 рублей. Такая вакансия размещена в базе Центра занятости региона. Работать предстоит по вахтам, на месторождениях.
«Требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (слесарь КИПиА). Работа вахтой. Заработная плата — от 90 до 900 тысяч рублей», — говорится в вакансии, размещенной в базе Центра занятости Тюменской области.
Сотрудников ищет тюменская компания, заказчиком которой, в числе прочих, выступает «Газпром». Работникам предстоит ездить на месторождения, налаживать на них аппаратуру и заниматься монтажом приборов.
Соискатели должны иметь квалификационный разряд не ниже четвертого. Подача резюме — обязательна, без нее кандидатуру даже не рассмотрят. Работодатель обещает социальный пакет, но предупреждает, что оплата будет сдельно-премиальной.
Тюменцам, имеющим образование слесарей-наладчиков контрольно-измерительных приборов, обещают платить до 900 000 рублей. Такая вакансия размещена в базе Центра занятости региона. Работать предстоит по вахтам, на месторождениях. «Требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (слесарь КИПиА). Работа вахтой. Заработная плата — от 90 до 900 тысяч рублей», — говорится в вакансии, размещенной в базе Центра занятости Тюменской области. Сотрудников ищет тюменская компания, заказчиком которой, в числе прочих, выступает «Газпром». Работникам предстоит ездить на месторождения, налаживать на них аппаратуру и заниматься монтажом приборов. Соискатели должны иметь квалификационный разряд не ниже четвертого. Подача резюме — обязательна, без нее кандидатуру даже не рассмотрят. Работодатель обещает социальный пакет, но предупреждает, что оплата будет сдельно-премиальной. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут рабочего на зарплату в 800 тысяч рублей. А вот несовершеннолетних приглашают потрудиться за 3 500 в месяц.