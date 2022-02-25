В Тюмени ищут рабочего на зарплату в 800 тысяч рублей

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Ледовый городок. Ханты-Мансийск., стропальщик, строитель
На ямальском месторождении специалисту предлагают зарплату в сотни тысяч рублей (архивное фото) Фото:

Тюменское агентство по подбору персонала ищет стропальщика в компанию по строительству трубопроводов, на зарплату до 800 000 рублей. Такие данные приводятся в базе вакансий на сайте Центра занятости региона. Работать специалиста отправят на месторождение в ЯНАО.

«Требуется стропальщик, вахтовый метод. Заработная плата от 80 000 до 800 000 рублей. Работа на Харампурском нефтегазоконденсатном месторождении, в ЯНАО», — такие данные содержит вакансия на сайте Центра занятости населения Тюменской области.

Жилье и питание работодатель обещает предоставить за свой счет. От сотрудника требуется опыт работы не менее года, наличие удостоверения, и готовность трудиться на Крайнем Севере. Еще одно пожелание — стрессоустойчивость.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени стоматологу-ортодонту предлагают доход в 450 тысяч рублей в месяц. Специалисту предстоит заниматься протезированием в частной клинике.

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Тюменское агентство по подбору персонала ищет стропальщика в компанию по строительству трубопроводов, на зарплату до 800 000 рублей. Такие данные приводятся в базе вакансий на сайте Центра занятости региона. Работать специалиста отправят на месторождение в ЯНАО. «Требуется стропальщик, вахтовый метод. Заработная плата от 80 000 до 800 000 рублей. Работа на Харампурском нефтегазоконденсатном месторождении, в ЯНАО», — такие данные содержит вакансия на сайте Центра занятости населения Тюменской области. Жилье и питание работодатель обещает предоставить за свой счет. От сотрудника требуется опыт работы не менее года, наличие удостоверения, и готовность трудиться на Крайнем Севере. Еще одно пожелание — стрессоустойчивость. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени стоматологу-ортодонту предлагают доход в 450 тысяч рублей в месяц. Специалисту предстоит заниматься протезированием в частной клинике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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