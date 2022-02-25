В Тюмени ищут рабочего на зарплату в 800 тысяч рублей

Тюменское агентство по подбору персонала ищет стропальщика в компанию по строительству трубопроводов, на зарплату до 800 000 рублей. Такие данные приводятся в базе вакансий на сайте Центра занятости региона. Работать специалиста отправят на месторождение в ЯНАО.
«Требуется стропальщик, вахтовый метод. Заработная плата от 80 000 до 800 000 рублей. Работа на Харампурском нефтегазоконденсатном месторождении, в ЯНАО», — такие данные содержит вакансия на сайте Центра занятости населения Тюменской области.
Жилье и питание работодатель обещает предоставить за свой счет. От сотрудника требуется опыт работы не менее года, наличие удостоверения, и готовность трудиться на Крайнем Севере. Еще одно пожелание — стрессоустойчивость.
Тюменское агентство по подбору персонала ищет стропальщика в компанию по строительству трубопроводов, на зарплату до 800 000 рублей. Такие данные приводятся в базе вакансий на сайте Центра занятости региона. Работать специалиста отправят на месторождение в ЯНАО. «Требуется стропальщик, вахтовый метод. Заработная плата от 80 000 до 800 000 рублей. Работа на Харампурском нефтегазоконденсатном месторождении, в ЯНАО», — такие данные содержит вакансия на сайте Центра занятости населения Тюменской области. Жилье и питание работодатель обещает предоставить за свой счет. От сотрудника требуется опыт работы не менее года, наличие удостоверения, и готовность трудиться на Крайнем Севере. Еще одно пожелание — стрессоустойчивость. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени стоматологу-ортодонту предлагают доход в 450 тысяч рублей в месяц. Специалисту предстоит заниматься протезированием в частной клинике.