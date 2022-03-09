09 марта 2022

Подросткам в Тюмени предлагают работать за 3500 рублей. Рейтинг самых низкооплачиваемых вакансий

© Служба новостей «URA.RU»
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За 3500 рублей в месяц подростков приглашают трудиться администратором в школе Фото:

Заработную плату в 3 500 рублей предлагает одна из тюменских школ для администратора, вакансия которого доступна для трудоустройства подростков до 18 лет. Информация об этом содержится в системе Центра занятости региона. Работать несовершеннолетним предстоит неполный день.

«Вакансия администратора. Заработная плата — 3 500 рублей. Доступно для трудоустройства молодежи до 18 лет», — такая позиция размещена в банке Центра занятости Тюменской области.

Сотрудник требуется в школу №94 в Тюмени. Трудиться предстоит неполный рабочий день: обрабатывать и подшивать документы, описывать их и сдавать в архив.

Что до самых низкооплачиваемых вакансий на стандартной пятидневной рабочей неделе, то меньше всего в Тюменской области готовы платить водителю «Тюменской авиабазы» в Исетском районе. За 13 890 рублей в месяц сотрудник должен иметь права категорий «В» и «С». Условия работы в вакансии описаны как «Нормальные». Столько же в организации предлагают диспетчеру пожарной связи.

На втором месте с конца по уровню зарплаты — позиция делопроизводителя в той же «Тюменской авиабазе». Сотрудник будет получать 14 200 рублей.

Третье место за вакансиями разнорабочих в двух частных компаниях в Аромашевском и Упоровском районах. Одна занимается продажей продуктов, вторая — выращиванием зерновых. Своим сотрудникам работодатели обещают 14 802 рубля в месяц.

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Заработную плату в 3 500 рублей предлагает одна из тюменских школ для администратора, вакансия которого доступна для трудоустройства подростков до 18 лет. Информация об этом содержится в системе Центра занятости региона. Работать несовершеннолетним предстоит неполный день. «Вакансия администратора. Заработная плата — 3 500 рублей. Доступно для трудоустройства молодежи до 18 лет», — такая позиция размещена в банке Центра занятости Тюменской области. Сотрудник требуется в школу №94 в Тюмени. Трудиться предстоит неполный рабочий день: обрабатывать и подшивать документы, описывать их и сдавать в архив. Что до самых низкооплачиваемых вакансий на стандартной пятидневной рабочей неделе, то меньше всего в Тюменской области готовы платить водителю «Тюменской авиабазы» в Исетском районе. За 13 890 рублей в месяц сотрудник должен иметь права категорий «В» и «С». Условия работы в вакансии описаны как «Нормальные». Столько же в организации предлагают диспетчеру пожарной связи. На втором месте с конца по уровню зарплаты — позиция делопроизводителя в той же «Тюменской авиабазе». Сотрудник будет получать 14 200 рублей. Третье место за вакансиями разнорабочих в двух частных компаниях в Аромашевском и Упоровском районах. Одна занимается продажей продуктов, вторая — выращиванием зерновых. Своим сотрудникам работодатели обещают 14 802 рубля в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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