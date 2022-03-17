Тюменские власти потратят на помощь беженцам почти 200 млн рублей

18 марта 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Один день проживания каждого из беженцев обойдется в 2 000 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Украины Для оплаты проживания беженцев из ЛДНР в пунктах размещения, созданных в Тюменской области, правительству нужно будет потратить максимум 192 млн рублей. Это следует из проекта постановления, которое сейчас проходит обсуждение на правовом портале региона. «Проект подготовлен в целях предоставления субсидий юрлицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ИП, на возмещение затрат по социально-бытовому обустройству граждан, постоянно проживающих на территории Украины, вынужденно покинувших ее и прибывших в Тюменскую область в экстренном массовом порядке. Размер субсидии — не более 2 000 рублей в сутки на одного человека, на срок не более 60 суток», — говорится в проекте документа, размещенном на сайте правительства региона. Ранее власти заявляли, что Тюменская область готова принять порядка 1 600 беженцев. Учитывая, что проживание каждого из них на максимальный срок обойдется в 120 тысяч рублей, то общая сумма, которую должны будут выделить из бюджета, составляет 192 млн рублей. Жители ДНР и ЛНР экстренно прибывают в РФ из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины. В соседней стране проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации, начатая Россией. О готовности принять и разместить беженцев заявили многие регионы страны, включая Тюменскую область. Однако пока что жители Донбасса приезжают в регион самостоятельно, и размещаются у родственников, хотя в регионе созданы 16 пунктов размещения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Для оплаты проживания беженцев из ЛДНР в пунктах размещения, созданных в Тюменской области, правительству нужно будет потратить максимум 192 млн рублей. Это следует из проекта постановления, которое сейчас проходит обсуждение на правовом портале региона. «Проект подготовлен в целях предоставления субсидий юрлицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ИП, на возмещение затрат по социально-бытовому обустройству граждан, постоянно проживающих на территории Украины, вынужденно покинувших ее и прибывших в Тюменскую область в экстренном массовом порядке. Размер субсидии — не более 2 000 рублей в сутки на одного человека, на срок не более 60 суток», — говорится в проекте документа, размещенном на сайте правительства региона. Ранее власти заявляли, что Тюменская область готова принять порядка 1 600 беженцев. Учитывая, что проживание каждого из них на максимальный срок обойдется в 120 тысяч рублей, то общая сумма, которую должны будут выделить из бюджета, составляет 192 млн рублей. Жители ДНР и ЛНР экстренно прибывают в РФ из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины. В соседней стране проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации, начатая Россией. О готовности принять и разместить беженцев заявили многие регионы страны, включая Тюменскую область. Однако пока что жители Донбасса приезжают в регион самостоятельно, и размещаются у родственников, хотя в регионе созданы 16 пунктов размещения.