17 марта 2022

Тюменские власти потратят на помощь беженцам почти 200 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Один день проживания каждого из беженцев обойдется в 2 000 рублей Фото:
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Беженцы с Украины

Для оплаты проживания беженцев из ЛДНР в пунктах размещения, созданных в Тюменской области, правительству нужно будет потратить максимум 192 млн рублей. Это следует из проекта постановления, которое сейчас проходит обсуждение на правовом портале региона.

«Проект подготовлен в целях предоставления субсидий юрлицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ИП, на возмещение затрат по социально-бытовому обустройству граждан, постоянно проживающих на территории Украины, вынужденно покинувших ее и прибывших в Тюменскую область в экстренном массовом порядке. Размер субсидии — не более 2 000 рублей в сутки на одного человека, на срок не более 60 суток», — говорится в проекте документа, размещенном на сайте правительства региона.

Ранее власти заявляли, что Тюменская область готова принять порядка 1 600 беженцев. Учитывая, что проживание каждого из них на максимальный срок обойдется в 120 тысяч рублей, то общая сумма, которую должны будут выделить из бюджета, составляет 192 млн рублей.

Жители ДНР и ЛНР экстренно прибывают в РФ из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины. В соседней стране проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации, начатая Россией. О готовности принять и разместить беженцев заявили многие регионы страны, включая Тюменскую область. Однако пока что жители Донбасса приезжают в регион самостоятельно, и размещаются у родственников, хотя в регионе созданы 16 пунктов размещения.

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Для оплаты проживания беженцев из ЛДНР в пунктах размещения, созданных в Тюменской области, правительству нужно будет потратить максимум 192 млн рублей. Это следует из проекта постановления, которое сейчас проходит обсуждение на правовом портале региона. «Проект подготовлен в целях предоставления субсидий юрлицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ИП, на возмещение затрат по социально-бытовому обустройству граждан, постоянно проживающих на территории Украины, вынужденно покинувших ее и прибывших в Тюменскую область в экстренном массовом порядке. Размер субсидии — не более 2 000 рублей в сутки на одного человека, на срок не более 60 суток», — говорится в проекте документа, размещенном на сайте правительства региона. Ранее власти заявляли, что Тюменская область готова принять порядка 1 600 беженцев. Учитывая, что проживание каждого из них на максимальный срок обойдется в 120 тысяч рублей, то общая сумма, которую должны будут выделить из бюджета, составляет 192 млн рублей. Жители ДНР и ЛНР экстренно прибывают в РФ из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины. В соседней стране проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации, начатая Россией. О готовности принять и разместить беженцев заявили многие регионы страны, включая Тюменскую область. Однако пока что жители Донбасса приезжают в регион самостоятельно, и размещаются у родственников, хотя в регионе созданы 16 пунктов размещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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