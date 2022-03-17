Несуществующий камень из комиксов продают в Тюмени за 12 млн

18 марта 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

В Тюмени на Avito продают белый криптонит Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Камень «Белый криптонит» продают в Тюмени за 12 млн рублей. Объявление о продаже выставлено на сайте «Авито». При этом сам минерал является вымышленным и упоминается в комиксах про Супермена. «Продаю редкий камень — белый криптонит, за 12 млн рублей. При контакте с криптонским организмом, будь то криптонец, животное или растение, приводит к разрушению всех живых тканей, распаду на атомы», — сказано в объявлении на «Авито». Сам камень является вымышленным и существует только во вселенной комиксов. Белый криптонит — единственная слабость Супермена. Продавец согласен отдать «редкий» камень не только за рубли, но и за криптовалюту. URA.RU ранее писало о том, что знаменитую акулу из IKEA продают на «Авито» за 50 тысяч рублей. Такая стоимость игрушки связана с ажиотажем, вызванным уходом компании с российского рынка. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Камень «Белый криптонит» продают в Тюмени за 12 млн рублей. Объявление о продаже выставлено на сайте «Авито». При этом сам минерал является вымышленным и упоминается в комиксах про Супермена. «Продаю редкий камень — белый криптонит, за 12 млн рублей. При контакте с криптонским организмом, будь то криптонец, животное или растение, приводит к разрушению всех живых тканей, распаду на атомы», — сказано в объявлении на «Авито». Сам камень является вымышленным и существует только во вселенной комиксов. Белый криптонит — единственная слабость Супермена. Продавец согласен отдать «редкий» камень не только за рубли, но и за криптовалюту. URA.RU ранее писало о том, что знаменитую акулу из IKEA продают на «Авито» за 50 тысяч рублей. Такая стоимость игрушки связана с ажиотажем, вызванным уходом компании с российского рынка.