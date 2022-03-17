17 марта 2022

Несуществующий камень из комиксов продают в Тюмени за 12 млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур по Центру истории камнерезного дела имени Алексея Козьмича Денисова-Уральского. Екатеринбург , минералы урал, минералы
В Тюмени на Avito продают белый криптонит Фото:

Камень «Белый криптонит» продают в Тюмени за 12 млн рублей. Объявление о продаже выставлено на сайте «Авито». При этом сам минерал является вымышленным и упоминается в комиксах про Супермена.

«Продаю редкий камень — белый криптонит, за 12 млн рублей. При контакте с криптонским организмом, будь то криптонец, животное или растение, приводит к разрушению всех живых тканей, распаду на атомы», — сказано в объявлении на «Авито».

Сам камень является вымышленным и существует только во вселенной комиксов. Белый криптонит — единственная слабость Супермена. Продавец согласен отдать «редкий» камень не только за рубли, но и за криптовалюту.

URA.RU ранее писало о том, что знаменитую акулу из IKEA продают на «Авито» за 50 тысяч рублей. Такая стоимость игрушки связана с ажиотажем, вызванным уходом компании с российского рынка.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Камень «Белый криптонит» продают в Тюмени за 12 млн рублей. Объявление о продаже выставлено на сайте «Авито». При этом сам минерал является вымышленным и упоминается в комиксах про Супермена. «Продаю редкий камень — белый криптонит, за 12 млн рублей. При контакте с криптонским организмом, будь то криптонец, животное или растение, приводит к разрушению всех живых тканей, распаду на атомы», — сказано в объявлении на «Авито». Сам камень является вымышленным и существует только во вселенной комиксов. Белый криптонит — единственная слабость Супермена. Продавец согласен отдать «редкий» камень не только за рубли, но и за криптовалюту. URA.RU ранее писало о том, что знаменитую акулу из IKEA продают на «Авито» за 50 тысяч рублей. Такая стоимость игрушки связана с ажиотажем, вызванным уходом компании с российского рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...