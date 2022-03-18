В Кургане проходит досрочный ЕГЭ

Досрочный период сдачи ЕГЭ начался 21 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 15 человек сдадут ЕГЭ во время досрочного периода. Данная информация размещена на сайте областного департамента образования и науки.

«Досрочный период ЕГЭ стартовал сегодня, 21 марта. <…> Участие в нем будут принимать выпускники прошлых лет, у которых результаты экзаменов уже недействительны или они хотят повысить свои баллы, чтобы поступить в вуз», — указано в сообщении.

Досрочный ЕГЭ в регионе будут сдавать в школе №42 Кургана. 21 марта можно сдать географию, химию и литературу. Химию будут сдавать четыре человека, а литературу — один. Никто из 15 человек не решил пересдавать ЕГЭ по географии. Досрочный период ЕГЭ пройдет до 18 апреля.

Ранее стало известно, что одиннадцатиклассников в Курганской области с помощью специальной онлайн-платформы готовят к ЕГЭ по информатике. Занятия проходят до середины июня.