18 марта 2022

В Кургане проходит досрочный ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, школа
Досрочный период сдачи ЕГЭ начался 21 марта Фото:

В Курганской области 15 человек сдадут ЕГЭ во время досрочного периода. Данная информация размещена на сайте областного департамента образования и науки.

«Досрочный период ЕГЭ стартовал сегодня, 21 марта. <…> Участие в нем будут принимать выпускники прошлых лет, у которых результаты экзаменов уже недействительны или они хотят повысить свои баллы, чтобы поступить в вуз», — указано в сообщении.

Досрочный ЕГЭ в регионе будут сдавать в школе №42 Кургана. 21 марта можно сдать географию, химию и литературу. Химию будут сдавать четыре человека, а литературу — один. Никто из 15 человек не решил пересдавать ЕГЭ по географии. Досрочный период ЕГЭ пройдет до 18 апреля.

Ранее стало известно, что одиннадцатиклассников в Курганской области с помощью специальной онлайн-платформы готовят к ЕГЭ по информатике. Занятия проходят до середины июня.

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В Курганской области 15 человек сдадут ЕГЭ во время досрочного периода. Данная информация размещена на сайте областного департамента образования и науки. «Досрочный период ЕГЭ стартовал сегодня, 21 марта. <…> Участие в нем будут принимать выпускники прошлых лет, у которых результаты экзаменов уже недействительны или они хотят повысить свои баллы, чтобы поступить в вуз», — указано в сообщении. Досрочный ЕГЭ в регионе будут сдавать в школе №42 Кургана. 21 марта можно сдать географию, химию и литературу. Химию будут сдавать четыре человека, а литературу — один. Никто из 15 человек не решил пересдавать ЕГЭ по географии. Досрочный период ЕГЭ пройдет до 18 апреля. Ранее стало известно, что одиннадцатиклассников в Курганской области с помощью специальной онлайн-платформы готовят к ЕГЭ по информатике. Занятия проходят до середины июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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