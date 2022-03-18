Тряпки из нетканого полотна забили трубы в Заозерном районе Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тысячи тряпок из нетканого полотна обнаружили при промывке коллектора в 5-м микрорайоне Заозерного района Кургана. Из-за мусора оказались забиты трубы, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«Между 16 и 18 домами в 5-м микрорайоне Кургана (ЖК „Снегири“) при промывке коллектора сотрудники „Водного Союза“ вынули тысячи тряпок из нетканого полотна. Мусор забил сети и не давал стокам двигаться по трубе», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

В компании отмечают, что проблема мусора в канализации актуальна для всего Заозерного — самого крупного района Кургана. Но больше всего от запаха и подтоплений страдают жители 5-го и 6-го микрорайонов, которые расположены ниже остальных.

Еженедельно сотрудники «Водного Союза» устраняют более 100 засоров в сетях, извлекая бытовой и строительный мусор, пластиковые бутылки, одежду и жгуты из синтетических тряпок. За весь 2021 год устранено более пяти тысяч засоров. «Подпоры канализации могут привести к затоплению подвалов, если внутридомовые коммуникации не герметичны, к вытеканиям стоков на поверхность из канализационных колодцев», — приводит пресс-служба слова главного инженера компании Якова Арапова.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце декабря 2021 года в Заозерном из-за огромного кома тряпок и влажных салфеток канализационные воды вышли на поверхность. В ноябре 2021 года участок канализационного коллектора №15 в Заозерном районе Кургана оказался разрушен из-за попавшего в систему мусора.

В Заозерном из канализации вытащили тысячи тряпок, забивших трубы Фото предоставлено пресс-службой «Водного Союза»

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