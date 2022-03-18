В ЯНАО на продажу выставили iPhone за миллион рублей

В ЯНАО появилось множество объявлений о продаже iPhone по завышенным ценам Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Ноябрьске телефон компании Apple выставили на продажу за миллион рублей. Еще три мобильных устройства этой же фирмы хотят продать за полмиллиона рублей. Объявления разместили на сайте Avito разные владельцы.

«iPhone 11 на 128 гигабайтов. Цена — 1000000 рублей. В отличном состоянии. Зарядное устройство. Коробка. Использовался с защитным стеклом. Все детали в рабочем состоянии. Не вскрывался», — пишет продавец в описании к товару.

iPhone 13 Pro на 1 терабайт готовы продать в Новом Уренгое из-за роста цен на этот товар. «В идеальном состоянии, купил себе месяц назад, в связи с ростом цен готов продать», — говорится в описании к объявлению. Причем цена на телефоны этой компании, несмотря на подорожание, в магазинах техники в два-три раза меньше — iPhone 11 на 128 гигабайтов стоит 69990 рублей, а iPhone 13 Pro на 1 терабайт — 224 990 рублей.

Стоимость иностранных товаров в России возросла из-за санкционной политики Запада, направленной против рядовых граждан, которая по мнению президента РФ имеет все признаки агрессии, а также войны экономическими, политическими и информационными средствами. С российского рынка ушли многие западные компании, а Apple отказалась поставлять новую технику, которая была представлена на весенней презентации.

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