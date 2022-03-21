21 марта 2022

Тюменцам предлагают собирать ягоды за 350 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские рынки. Курган, торговля, ягоды, рынок
Тюменцы смогут заработать 350 тысяч за сбор ягод Фото:

Тюменцам предлагают собирать ягоды в Карелии за 350 тысяч рублей в месяц. Объявление о вакансии размещено на площадке Avito.

«Заработок сборщика ягод напрямую зависит от количества собранных кг. За сезон сбора, с учетом вычета всех расходов на проживание, питание, аренду автомобиля и бензин, можно заработать от 180 до 350 тысяч рублей и более — чистыми деньгами», — говорится в объявлении.

Компания предлагает сезонную работу людям без ограничений по полу и возрасту. Также рассматривает граждан СНГ. Одним из критериев отбора кандидатов является отсутствие страха находиться в лесу. Средний доход за сутки — 7 тысяч рублей. Однако в самой компании сообщили, что расходы за питание, проживание и проезд сборщик ягод оплачивает сам, но уверяют, что на заработке это не скажется.

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Тюменцам предлагают собирать ягоды в Карелии за 350 тысяч рублей в месяц. Объявление о вакансии размещено на площадке Avito. «Заработок сборщика ягод напрямую зависит от количества собранных кг. За сезон сбора, с учетом вычета всех расходов на проживание, питание, аренду автомобиля и бензин, можно заработать от 180 до 350 тысяч рублей и более — чистыми деньгами», — говорится в объявлении. Компания предлагает сезонную работу людям без ограничений по полу и возрасту. Также рассматривает граждан СНГ. Одним из критериев отбора кандидатов является отсутствие страха находиться в лесу. Средний доход за сутки — 7 тысяч рублей. Однако в самой компании сообщили, что расходы за питание, проживание и проезд сборщик ягод оплачивает сам, но уверяют, что на заработке это не скажется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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