Тюменцам предлагают собирать ягоды за 350 тысяч рублей

Тюменцы смогут заработать 350 тысяч за сбор ягод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменцам предлагают собирать ягоды в Карелии за 350 тысяч рублей в месяц. Объявление о вакансии размещено на площадке Avito.

«Заработок сборщика ягод напрямую зависит от количества собранных кг. За сезон сбора, с учетом вычета всех расходов на проживание, питание, аренду автомобиля и бензин, можно заработать от 180 до 350 тысяч рублей и более — чистыми деньгами», — говорится в объявлении.

Компания предлагает сезонную работу людям без ограничений по полу и возрасту. Также рассматривает граждан СНГ. Одним из критериев отбора кандидатов является отсутствие страха находиться в лесу. Средний доход за сутки — 7 тысяч рублей. Однако в самой компании сообщили, что расходы за питание, проживание и проезд сборщик ягод оплачивает сам, но уверяют, что на заработке это не скажется.