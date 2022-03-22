22 марта 2022

Курганцам, закупающимся впрок, грозят проблемы

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты Роспотребнадзора не советуют закупать продукты в больших количествах Фото:
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У людей, которые закупаются большим количеством круп и сахара, дома может завестись «пищевая моль». Данная информация размещена на сайте Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

«Как бороться с „пищевой молью“. Не приобретайте впрок и не храните продукты в больших количествах, особенно крупы, сахар, муку, кондитерские и макаронные изделия», — указано в сообщении.

«Пищевая моль» или южная амбарная огневка может развиваться в хранилищах, мукомольных предприятиях, хлебокомбинатах и пивных заводах, кондитерских фабриках, жилых помещениях. Деятельность этих насекомых может вызвать у людей ринит, конъюнктивит, аллергии, дерматиты и различные бронхолегочные заболевания.

В Роспотребнадзоре посоветовали при обнаружении огневки проверить все пищевые продукты в доме или квартире. Зараженные продукты нужно сначала заморозить, а потом выбросить. Места, где были обнаружены бабочки и гусеницы огневки, нужно обработать с мылом, проветрить и просушить. Также для борьбы можно использовать зарегистрированные липкие ловушки с феромонами, предназначенные для борьбы «пищевой молью».

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У людей, которые закупаются большим количеством круп и сахара, дома может завестись «пищевая моль». Данная информация размещена на сайте Управления Роспотребнадзора по Курганской области. «Как бороться с „пищевой молью“. Не приобретайте впрок и не храните продукты в больших количествах, особенно крупы, сахар, муку, кондитерские и макаронные изделия», — указано в сообщении. «Пищевая моль» или южная амбарная огневка может развиваться в хранилищах, мукомольных предприятиях, хлебокомбинатах и пивных заводах, кондитерских фабриках, жилых помещениях. Деятельность этих насекомых может вызвать у людей ринит, конъюнктивит, аллергии, дерматиты и различные бронхолегочные заболевания. В Роспотребнадзоре посоветовали при обнаружении огневки проверить все пищевые продукты в доме или квартире. Зараженные продукты нужно сначала заморозить, а потом выбросить. Места, где были обнаружены бабочки и гусеницы огневки, нужно обработать с мылом, проветрить и просушить. Также для борьбы можно использовать зарегистрированные липкие ловушки с феромонами, предназначенные для борьбы «пищевой молью».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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