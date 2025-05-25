Магазин «Детский мир» в Кургане на улице 1 Мая строители возводили в тяжелых условиях. На месте котлована было болото, где местные дети ловили сачками мелких рачков. В процессе строительства здания на нем появилась трещина. Об этом рассказали горожане.
«Здание, где сейчас находится магазин „Детский мир“ на улице 1 Мая, появилось на болоте. Ребятишки ходили туда ловить сачком дафнии для аквариумных рыбок. Потом забили сваи, которые долго стояли в воде», — написали жители в паблике «Старый Курган» во «ВКонтакте».
По словам курганцев, дом дал трещину при возведении третьего этажа. Строителям пришлось искать решение проблемы, корректировать планы. В результате в 1984 году магазин открылся и удивил горожан красотой и высоким уровнем обслуживания. Местные жители вспомнили первого директора «Детского мира» — Фаину Владиславовну Крейчи, которая лично учила продавцов стандартам общения с покупателями.
В настоящее время по данным сервиса СБИС, директором ООО «Детский мир» является Сергей Ситников. Организация по итогам работы за 2024 год стала прибыльной.
Ровно год назад в мае 2024 года власти начали поиск инвестора, который согласился бы купить «Детский мир». Информация об этом публиковалась на портале инвестпроектов. Объект предлагался по цене 500 000 000 рублей. С тех пор о результатах поиска инвестора не сообщалось.
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