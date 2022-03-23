23 марта 2022

Курганская госструктура превратится в кадровое агентство

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, безработица, поиск работы, вакансия, служба занятости, центр занятости населения, поиск вакансий
В центрах занятости планируют сделать ремонт и провести обучение сотрудников Фото:

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области после модернизации превратится в современное кадровое агентство. Об этом 24 марта заявил начальник управления Игорь Ксенофонтов.

«Мы должны уйти от типичных центров занятости, которые у нас всю жизнь были. Из предоставления конкретного набора государственных услуг и реализации тех или иных функций [должны] переформатироваться в современное кадровое агентство под брендом „Работа России“. Это такая глобальная конечная цель», — объяснил Ксенофонтов во время пресс-конференции, которую транслировали в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в течение 2022 года мероприятия по модернизации пройдут в центре занятости Кургана. В дальнейшем аналогичный процесс будет происходить и в других центрах занятости региона. Ксенофонтов добавил, что во время модернизации не планируется сокращать сотрудников. За период модернизации в регионе планируют обновить помещения центров занятости и провести обучение сотрудников.

Ранее Курганской области выделили из федерального бюджета более 160 млн рублей на поддержку занятости населения. Эту сумму, в том числе, потратят на организацию общественных и временных работ.

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Главное управление по труду и занятости населения Курганской области после модернизации превратится в современное кадровое агентство. Об этом 24 марта заявил начальник управления Игорь Ксенофонтов. «Мы должны уйти от типичных центров занятости, которые у нас всю жизнь были. Из предоставления конкретного набора государственных услуг и реализации тех или иных функций [должны] переформатироваться в современное кадровое агентство под брендом „Работа России“. Это такая глобальная конечная цель», — объяснил Ксенофонтов во время пресс-конференции, которую транслировали в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». По его словам, в течение 2022 года мероприятия по модернизации пройдут в центре занятости Кургана. В дальнейшем аналогичный процесс будет происходить и в других центрах занятости региона. Ксенофонтов добавил, что во время модернизации не планируется сокращать сотрудников. За период модернизации в регионе планируют обновить помещения центров занятости и провести обучение сотрудников. Ранее Курганской области выделили из федерального бюджета более 160 млн рублей на поддержку занятости населения. Эту сумму, в том числе, потратят на организацию общественных и временных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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