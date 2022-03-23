Курганская госструктура превратится в кадровое агентство

В центрах занятости планируют сделать ремонт и провести обучение сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области после модернизации превратится в современное кадровое агентство. Об этом 24 марта заявил начальник управления Игорь Ксенофонтов.

«Мы должны уйти от типичных центров занятости, которые у нас всю жизнь были. Из предоставления конкретного набора государственных услуг и реализации тех или иных функций [должны] переформатироваться в современное кадровое агентство под брендом „Работа России“. Это такая глобальная конечная цель», — объяснил Ксенофонтов во время пресс-конференции, которую транслировали в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в течение 2022 года мероприятия по модернизации пройдут в центре занятости Кургана. В дальнейшем аналогичный процесс будет происходить и в других центрах занятости региона. Ксенофонтов добавил, что во время модернизации не планируется сокращать сотрудников. За период модернизации в регионе планируют обновить помещения центров занятости и провести обучение сотрудников.

Ранее Курганской области выделили из федерального бюджета более 160 млн рублей на поддержку занятости населения. Эту сумму, в том числе, потратят на организацию общественных и временных работ.

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