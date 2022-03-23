В Курганской области кандидаты снялись с выборов

Глава обизбиркома Роман Скиндерев рассказал о предстоящих выборах в муниципальных округах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области трое кандидатов в депутаты муниципальных округов снялись с выборов, еще четырем кандидатам в регистрации было отказано. Об этом сообщил председатель избиркома Курганской области Роман Скиндерев, передает корреспондент URA.RU.

«24 апреля предстоят 10 избирательных компаний в десяти муниципальных округах Курганской области. Необходимо избрать 154 депутата. Выдвинулось 308 кандидатов. Большинство из них было зарегистрировано. Четырем кандидатам было отказано в регистрации по разным причинам, трое сами отказались от дальнейшей регистрации», — сообщил Роман Скиндерев.

Глава избиркома отметил, что кандидатов выдвинули все парламентские партии. 43 кандидата — самовыдвиженцы. На сегодняшний день регистрация кандидатов закончена. Начался период предвыборной агитации, 26 марта начнется агитация в СМИ.