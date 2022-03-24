Наркотики являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, которые расследовало областное УФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 100 кг гашиша и героина уничтожили в Курганской области сотрудники ФСБ. Запрещенные вещества изъяли у наркосбытчиков в Кетовском районе, а также в Петухово у подставных наркокурьеров, действовавших под руководством экс-сотрудника полиции, объяснили в ведомстве.

«Сотрудники управления уничтожили наркотики, которые являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, расследованным УФСБ России по Курганской области. Самую крупную партию, 100 кг гашиша, изъяли в Кетовском районе», — рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Наркотики уничтожили в присутствии членов наблюдательной комиссии. В ее состав, помимо сотрудников органов безопасности, вошли специалисты экологического контроля госинспекции РФ по охране природы и регионального департамента здравоохранения, передает корреспондент URA.RU.

Как ранее сообщало URA.RU, тайник со 100 кг гашиша наркосбытчики оборудовали в лесу в Кетовском районе. Наркотики предназначались для отправки в крупные города УрФО. Находившийся под наблюдением автомобиль наркосбытчиков был задержан сотрудниками УФСБ. Обвиняемые оказывали сопротивление, пытались оторваться от преследования, поэтому на время спецоперации движение по трассе Иртыш пришлось перекрыть во избежание ДТП.

Уничтоженный героин ввозили в Петухово из Казахстана подставные наркокурьеры. Бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков областного УМВД организовал контрабанду, чтобы искусственного повысить показатели раскрываемости. Бывшего майора полиции приговорили к 18 годам лишения свободы, других фигурантов осудили на сроки от 10 до 17 лет.

Всего уничтожено более 100 кг запрещенных веществ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Наркотики уничтожили в присутствии членов наблюдательной комиссии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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