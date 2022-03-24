В Шадринске ищут сотрудников с зарплатой от 120 тысяч рублей

Шадринский завод разместил вакансию с зарплатой от 120 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шадринске две компании разместили вакансии с зарплатой от 120 тысяч рублей. Об этом сообщает администрация города Шадринска.

«АО „Шадринский автоагрегатный завод“ разместил вакансию менеджера по продажам. Заработная плата от 120 тысяч рублей», — говорится в сообщении мэрии Шадринска.

На ШААЗе URA.RU подтвердили наличие вакансии. «Актуально ли объявление, можно уточнить только в понедельник. Кандидаты по вакансии подходили», — сказали в отделе кадров завода. По второй высокооплачиваемой вакансии сотрудник попросил не указывать название предприятия.

В топе лучших вакансий Шадринска — оператор станков с программным управлением АО «ЗОК» с зарплатой от 80 тысяч рублей; технолог пищевого производства ООО «Слакон» — от 60 тысяч рублей, машинист автогрейдера ООО «Гранд-строй» — от 40 тысяч рублей. Всего в Шадринске больше тысячи вакансий, отметили в мэрии.

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