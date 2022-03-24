Курганцев ждут резкие перепады температуры

Ожидается, что ночная температура в регионе будет на 20 градусов ниже дневной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 27 марта температура воздуха изменится с -18 до +2 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 27.03.2022, ночь: -13, -18 градусов, день: -3, +2 градуса», — указано на сайте областного ЦГМС.

На выходных, по данным синоптиков, в регионе скорость ветра может достичь 10 метров в секунду. В понедельник, 28 марта, порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду. При этом синоптики сообщают, что 28 марта ночная температура воздуха не будет ниже -9 градусов, а дневная может достичь +7 градусов. Также ожидаются, что в этот день местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега.