24 марта 2022

Курганцев ждут резкие перепады температуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , зима, погода, непогода, холод
Ожидается, что ночная температура в регионе будет на 20 градусов ниже дневной Фото:

В Курганской области 27 марта температура воздуха изменится с -18 до +2 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 27.03.2022, ночь: -13, -18 градусов, день: -3, +2 градуса», — указано на сайте областного ЦГМС.

На выходных, по данным синоптиков, в регионе скорость ветра может достичь 10 метров в секунду. В понедельник, 28 марта, порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду. При этом синоптики сообщают, что 28 марта ночная температура воздуха не будет ниже -9 градусов, а дневная может достичь +7 градусов. Также ожидаются, что в этот день местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега.

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В Курганской области 27 марта температура воздуха изменится с -18 до +2 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. <…> 27.03.2022, ночь: -13, -18 градусов, день: -3, +2 градуса», — указано на сайте областного ЦГМС. На выходных, по данным синоптиков, в регионе скорость ветра может достичь 10 метров в секунду. В понедельник, 28 марта, порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду. При этом синоптики сообщают, что 28 марта ночная температура воздуха не будет ниже -9 градусов, а дневная может достичь +7 градусов. Также ожидаются, что в этот день местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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