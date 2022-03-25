«Лиза Алерт» возвращается в ЯНАО

«Лиза Алерт» ищет новых добровольцев в ЯНАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил о наборе добровольцев в перезапущенное отделение в ЯНАО. Об этом сообщается на официальной странице добровольческой поисковой организации в социальной сети «ВКонтакте».

«Поисково-спасательный отряд „ЛизаАлерт“ перезапускает региональное подразделение в ЯНАО. Это значит, что мы еще больше, ждем новых добровольцев в ЯНАО. Мы ждем тех, кто придет в отряд только для того, чтобы искать и спасать. Тех, кто разделяет наши принципы — гуманность, нейтральность, независимость, добровольность и единство», — говорится в сообщении Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что поисковый отряд «Лиза Алерт» прекращает свою деятельность на территории ЯНАО. При этом, команда продолжит работать и помогать людям на территории округа как раньше, но уже под названием «Поисковый отряд „ЯМАЛ“». Как добавил бывший руководитель ямальского подразделения Игорь Заборовский, причиной разрыва отношений «Лиза Алерт» и отделения ЯНАО стала политическая позиция со стороны московского руководства. До этого Заборовский организовал сбор посылок для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это вынужденно решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В марте в Госдуме впервые выступили с инициативой признать участников спецоперации ветеранами боевых действий. 23 марта инициативу одобрили в Совете Федерации РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам