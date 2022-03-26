Аборигенам ЯНАО упростили получение детского набора

Медорганизации будут сами запрашивать нужную информацию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ЯНАО упростили процесс получения детского набора для новорожденных их числа КМНС. Об этом сообщается в документах на сайте ямальского правительства.

«Упрощается процедура получения детского приданого для новорожденных из числа коренных малочисленных народов Севера. Если раньше было необходимо предоставить в медицинскую организацию копию о рождении одного из родителей или справку из органов местного самоуправления, подтверждающие принадлежность к КМНС, то теперь медицинская организация сама будет запрашивать необходимую информацию в органах местного самоуправления», — говорится в комментарии пресс-службы к документу.

Заявитель также вправе самостоятельно предоставить документы в медучреждение. В случае, когда отсутствуют сведения, что один из родителей новорожденного находится в списке лиц, относящихся к КМНС, то заявитель должен предоставить свидетельство о рождении, в котором есть данная информация. В детский набор входят распашонки, пеленки, подгузники, одеяло, уголок для выписки, шапочки и прочее.

Ранее URA.RU сообщало, что детям коренных народов Севера отменили льготу, предоставляющую право первоочередного зачисления в школы. Однако власти пояснили, что изменения носят формальный характер.