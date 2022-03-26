Власти ЯНАО решили вопрос с оплатой отдыха для спасателей

Власти ЯНАО будут платить за отдых спасателей, задействованных в тушении пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО больше не будут оплачивать санатории сотрудникам Ямалспаса и противопожарной службы, которые не принимают непосредственного участия в тушении пожаров. Планируется, что новые правила начнут действовать с 2023 года. Сейчас готовится соответствующий документ, об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

«Вполне ожидаемое и логичное решение правительства. В нынешней ситуации необходимо оставить все только по-настоящему важное и нужное. Для бюджетников в ЯНАО и так много преференций по оплате отпусков, льготного проезда и так далее. Кабинетным работникам их достаточно. А к социальному обеспечению людей, которые рискуют своей жизнью ради других, подход не меняется — они должны быть защищены на все сто», — сообщил инсайдер.

Сейчас тем, кто не участвует в пожаротушении — санатории оплачивают один раз в два года, а тем, кто это делает — каждый год. В правительстве ЯНАО, подтвердили информацию о подготовке документа с изменениями. «Люди, которые непосредственно занимаются тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных происшествий, будут получать компенсацию на оздоровление ежегодно», — сообщили в пресс-службе правительства. Также там пояснили, что все остальные предусмотренные региональным и федеральным законодательством социальные выплаты останутся для всех сотрудников.

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