26 марта 2022
25 марта 2022

Тюменцам рассказали, куда за границу они смогут улететь напрямую. Список стран

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино
Напрямую из Тюмени можно улететь в Турцию, Египет и Азербайджан Фото:

Аэропорт Рощино обновил летнее расписание и назвал пять зарубежных городов, в которые запланированы прямые рейсы из Тюмени. Информация появилась на сайте авиагавани. Улететь можно будет в Турцию, Египет и Азербайджан.

«В международном аэропорту Рощино введено в действие летнее расписание. Оно будет действовать до 29 октября. Из Тюмени можно будет улететь по 35 направлениям, в том числе международным», — сообщается на сайте авиагавани.

Согласно списку, тюменцев ждут прямые перелеты в Турцию (Анталья, Бодрум), Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх), и Азербайджан (Баку). В Рощино подчеркивают, что расписание является предварительным, и может меняться на протяжении сезона.

Ранее URA.RU писало, что тюменцев на полгода оставили без прямого рейса в Ереван. Он не будет осуществляться до 23 октября.

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Аэропорт Рощино обновил летнее расписание и назвал пять зарубежных городов, в которые запланированы прямые рейсы из Тюмени. Информация появилась на сайте авиагавани. Улететь можно будет в Турцию, Египет и Азербайджан. «В международном аэропорту Рощино введено в действие летнее расписание. Оно будет действовать до 29 октября. Из Тюмени можно будет улететь по 35 направлениям, в том числе международным», — сообщается на сайте авиагавани. Согласно списку, тюменцев ждут прямые перелеты в Турцию (Анталья, Бодрум), Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх), и Азербайджан (Баку). В Рощино подчеркивают, что расписание является предварительным, и может меняться на протяжении сезона. Ранее URA.RU писало, что тюменцев на полгода оставили без прямого рейса в Ереван. Он не будет осуществляться до 23 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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