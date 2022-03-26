Напрямую из Тюмени можно улететь в Турцию, Египет и Азербайджан Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Аэропорт Рощино обновил летнее расписание и назвал пять зарубежных городов, в которые запланированы прямые рейсы из Тюмени. Информация появилась на сайте авиагавани. Улететь можно будет в Турцию, Египет и Азербайджан.

«В международном аэропорту Рощино введено в действие летнее расписание. Оно будет действовать до 29 октября. Из Тюмени можно будет улететь по 35 направлениям, в том числе международным», — сообщается на сайте авиагавани.

Согласно списку, тюменцев ждут прямые перелеты в Турцию (Анталья, Бодрум), Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх), и Азербайджан (Баку). В Рощино подчеркивают, что расписание является предварительным, и может меняться на протяжении сезона.

Ранее URA.RU писало, что тюменцев на полгода оставили без прямого рейса в Ереван. Он не будет осуществляться до 23 октября.