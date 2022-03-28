В Кургане из-за роста цен общепит увеличил объемы закупки продуктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганский общепит начал закупать продукты тоннами, чтобы обеспечить бесперебойную работу в период роста цен. Об этом URA.RU рассказал ресторатор Максим Муравский.

«Мы сейчас закупаем продукты тоннами, чтобы на какое-то время затормозить рост цены. Если раньше покупали по 200 кг, то сейчас по 2 тонны. Например, сахара тонны 2-3 закупаем, чтобы хоть на месяц себя обезопасить от повышения цены. Большие объемы закупок позволят гарантировать бесперебойную работу заведений», — рассказал Максим Муравский.

По словам предпринимателя, трудности с закупкой продуктов связаны и с тем, что поставщики в первую очередь поставляют товары в торговые сети. «Мы по договору обеспечиваем питание санатория „Озеро Медвежье“. Есть трудности с закупкой и поставкой продуктов в этот отдаленный объект. Из-за роста цен сложнее выполнять условия контракта», — отметил собеседник. Рестораторы также пытаются подобрать замену импортным продуктам, например, соусам.

Ранее URA.RU писало, что курганские рестораны сокращают мясное меню из-за роста цен у поставщиков. По словам Максима Муравского, цены в меню ресторанов выросли на 30-40% позиций. В среднем рост составил 15% от прежней стоимости. Некоторые позиции будут убраны из меню, например, шашлык из говяжьей вырезки и ростбиф.

Ранее URA.RU писало, что иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций, которые применяются к России в ответ на проведение вынужденной спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых». Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.

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