Тюменцы пожаловались властям на подорожание бумаги А4

29 марта 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

В региональное УФАС по Тюменской области начали поступать жалобы на рост стоимости офисной бумаги Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В региональное управление ФАС по Тюменской области поступило 6 жалоб от жителей региона на стоимость офисной бумаги формата А4. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее агентство сообщало о том, что бумага подорожала в тюменских магазинах до 1000 рублей за упаковку. «По вопросу роста стоимости офисной бумаги в управление поступило 6 жалоб. ФАС России в связи со значительным ростом цен на офисную бумагу и в целях недопущения необоснованной задержки отгрузки офисной бумаги в объекты розничной торговли поручило территориальным управлениям произвести анализ обоснованности роста цен на бумагу на уровне дистрибьюторов и предприятий розничной торговли», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там добавили, что в настоящее время специалистами тюменского УФАС проводится сбор аналитических данных о ситуации на рынке офисной бумаги. В дальнейшем она будет направлена в центральный орган ведомства. Также антимонопольщики дадут оценку действиям поставщиков вышеуказанного товара, работающих на территории региона. Ажиотажный спрос на офисную бумагу формата А4 возник на фоне международных санкций, которые страны ЕС и США ввели против Российской Федерации в ответ на проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых Россия признала 22 февраля. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон экономической, гуманитарной и социальной сферам РФ. Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В региональное управление ФАС по Тюменской области поступило 6 жалоб от жителей региона на стоимость офисной бумаги формата А4. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее агентство сообщало о том, что бумага подорожала в тюменских магазинах до 1000 рублей за упаковку. «По вопросу роста стоимости офисной бумаги в управление поступило 6 жалоб. ФАС России в связи со значительным ростом цен на офисную бумагу и в целях недопущения необоснованной задержки отгрузки офисной бумаги в объекты розничной торговли поручило территориальным управлениям произвести анализ обоснованности роста цен на бумагу на уровне дистрибьюторов и предприятий розничной торговли», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там добавили, что в настоящее время специалистами тюменского УФАС проводится сбор аналитических данных о ситуации на рынке офисной бумаги. В дальнейшем она будет направлена в центральный орган ведомства. Также антимонопольщики дадут оценку действиям поставщиков вышеуказанного товара, работающих на территории региона. Ажиотажный спрос на офисную бумагу формата А4 возник на фоне международных санкций, которые страны ЕС и США ввели против Российской Федерации в ответ на проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых Россия признала 22 февраля. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон экономической, гуманитарной и социальной сферам РФ. Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.