Кадыров заявил о несогласии с итогами переговоров по Украине. «Мы воины и не намерены отступить»

30 марта 2022 в 01:41 Размер текста - 17 +

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что не согласен с итогами переговоров по Украине и призвал президента РФ Владимира Путина дать ему закончить начатое. Об этом он заявил в своем видеообращении в telegram-канале. «Мы, воины, не согласны на эти переговоры, на эти соглашения, но это политическая воля, на это у нас есть президент, как он скажет, так и должно быть, мы воины, которые воюем, не намерены отступить, и мы призываем руководство государства в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал. Мы с удовольствием поддержали и отстаиваем, очищаем Украину от этих бандеровцев», — сказал Кадыров. 29 марта Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украина согласилась на нейтральный статус и отказ от ядерного потенциала. Киев также пообещал не вступать в военные союзы. Также Мединский заявил, что Россия сделает два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. В Министерстве обороны сообщили, что Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. РФ начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, направленное на защиту народна Донбасса от геноцида.