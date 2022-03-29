29 марта 2022

НТВ снимет сюжет об убийстве многодетной матери в Тобольске

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум ЖКХ - новое качество. Челябинск. 3 часть. 06.06.2014, нтв, автомобиль
Сюжет должен появиться на телеэкранах в начале апреля Фото:

В Тюменской области проходят съемки проекта «За гранью» телеканала НТВ. Новость об этом появилась в группе «Типичный Тобольск» социальной сети «ВКонтакте». В основе сюжета — гибель многодетной матери Ольги Ковалевой.

На данный момент съемочный процесс еще продолжается. Сюжет должен появиться на телеэкранах в начале апреля, но точной даты пока неизвестно. Агентству не удалось связаться с представителями телеканала НТВ. Проект «За гранью» рассказывает о шокирующих ситуациях из жизни людей. Ведущим является Сергей Соседов.

Напомним, что ранее в следственном комитете по Тюменской области были раскрыты подробности убийства многодетной матери. Ольгу Ковалеву убил и закопал в лесу под Тобольском ее сожитель.

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В Тюменской области проходят съемки проекта «За гранью» телеканала НТВ. Новость об этом появилась в группе «Типичный Тобольск» социальной сети «ВКонтакте». В основе сюжета — гибель многодетной матери Ольги Ковалевой. На данный момент съемочный процесс еще продолжается. Сюжет должен появиться на телеэкранах в начале апреля, но точной даты пока неизвестно. Агентству не удалось связаться с представителями телеканала НТВ. Проект «За гранью» рассказывает о шокирующих ситуациях из жизни людей. Ведущим является Сергей Соседов. Напомним, что ранее в следственном комитете по Тюменской области были раскрыты подробности убийства многодетной матери. Ольгу Ковалеву убил и закопал в лесу под Тобольском ее сожитель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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