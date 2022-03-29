НТВ снимет сюжет об убийстве многодетной матери в Тобольске

Сюжет должен появиться на телеэкранах в начале апреля Фото: Олег Черных © URA.RU

В Тюменской области проходят съемки проекта «За гранью» телеканала НТВ. Новость об этом появилась в группе «Типичный Тобольск» социальной сети «ВКонтакте». В основе сюжета — гибель многодетной матери Ольги Ковалевой.

На данный момент съемочный процесс еще продолжается. Сюжет должен появиться на телеэкранах в начале апреля, но точной даты пока неизвестно. Агентству не удалось связаться с представителями телеканала НТВ. Проект «За гранью» рассказывает о шокирующих ситуациях из жизни людей. Ведущим является Сергей Соседов.

Напомним, что ранее в следственном комитете по Тюменской области были раскрыты подробности убийства многодетной матери. Ольгу Ковалеву убил и закопал в лесу под Тобольском ее сожитель.