The New York Post выдала обстрел Донецка за действия военных РФ

31 марта 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Ракета РСЗО «Ураган» снесла два верхних этажа девятиэтажки в микрорайоне Текстильщик Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Газета The New York Post (США) выдала обстрел Донецка (ДНР) украинской армией за действия российских военных. СМИ проиллюстрировало материал о спецоперации РФ на Украине кадрами последствий попадания украинского снаряда 30 марта в многоэтажный дом в столице ДНР. «Российские силы продолжали атаковать украинские города Киев и Чернигов в среду, когда небольшое количество российских подразделений было отведено», — говорится в начале материала, который вышел 30 марта. В то же время сама статья американского издания начинается с видеоролика о результатах попадания в жилой дом в Донецке украинского снаряда, который выпустили военные ДНР. Утром 30 марта ВСУ нанесли очередной удар по Донецку. Ракета РСЗО «Ураган» снесла два верхних этажа девятиэтажки в микрорайоне Текстильщик. По предварительным данным, погиб один человек. Очевидцы, которые находились у дома во время обстрела, в беседе с корреспондентом URA.RU сообщили, что девочка-подросток, выжившая после обстрела жилого дома в Донецке, кричала о помощи с высоты девятого этажа. Ей удалось выбраться из-под завалов и помочь отцу спуститься к врачам. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс и направлена на защиту жителей ДНР от геноцида националистов. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Ранее замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Редакция URA.RU планирует подать в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейка. На нашем снимке от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка, а итальянское издание выдало его за атаку Россией Киева. Ракета РСЗО «Ураган» снесла два верхних этажа девятиэтажки в микрорайоне Текстильщик Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Газета The New York Post (США) выдала обстрел Донецка (ДНР) украинской армией за действия российских военных. СМИ проиллюстрировало материал о спецоперации РФ на Украине кадрами последствий попадания украинского снаряда 30 марта в многоэтажный дом в столице ДНР. «Российские силы продолжали атаковать украинские города Киев и Чернигов в среду, когда небольшое количество российских подразделений было отведено», — говорится в начале материала, который вышел 30 марта. В то же время сама статья американского издания начинается с видеоролика о результатах попадания в жилой дом в Донецке украинского снаряда, который выпустили военные ДНР. Утром 30 марта ВСУ нанесли очередной удар по Донецку. Ракета РСЗО «Ураган» снесла два верхних этажа девятиэтажки в микрорайоне Текстильщик. По предварительным данным, погиб один человек. Очевидцы, которые находились у дома во время обстрела, в беседе с корреспондентом URA.RU сообщили, что девочка-подросток, выжившая после обстрела жилого дома в Донецке, кричала о помощи с высоты девятого этажа. Ей удалось выбраться из-под завалов и помочь отцу спуститься к врачам. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс и направлена на защиту жителей ДНР от геноцида националистов. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Ранее замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Редакция URA.RU планирует подать в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейка. На нашем снимке от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка, а итальянское издание выдало его за атаку Россией Киева.