Тюменцам, которые жаловались Путину, предоставят бесплатное жилье

01 апреля 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Фасад здания частично разрушился, его ремонт проведут за счет бюджета города (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жильцам квартир в доме №121 по улице Карла Маркса в Тюмени предоставят бесплатное жилье на время ремонта фасада здания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. Ранее жители записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, после чего их дом внесли в реестр жилья, подлежащего сносу. «На фасаде дома № 121 по улице Карла Маркса выявлено локальное выпадение кирпичей и повреждение целостности перемычки над одним из окон. Организовано ограждение аварийного участка. Ремонт будет произведен за счет средств городского бюджета. Жильцам квартир, расположенных в зоне работ, на время бесплатно будет предоставлено другое жилье», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени. Ранее URA.RU писало, что жители дома записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину. В ролике, в основном, присутствовали дети. Они просили главу государства расселить их из ветхого здания. Позднее по результатам обследования дом был признан подлежащим сносу. Ремонт в нем проводится для поддержания состояния здания. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жильцам квартир в доме №121 по улице Карла Маркса в Тюмени предоставят бесплатное жилье на время ремонта фасада здания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. Ранее жители записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, после чего их дом внесли в реестр жилья, подлежащего сносу. «На фасаде дома № 121 по улице Карла Маркса выявлено локальное выпадение кирпичей и повреждение целостности перемычки над одним из окон. Организовано ограждение аварийного участка. Ремонт будет произведен за счет средств городского бюджета. Жильцам квартир, расположенных в зоне работ, на время бесплатно будет предоставлено другое жилье», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени. Ранее URA.RU писало, что жители дома записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину. В ролике, в основном, присутствовали дети. Они просили главу государства расселить их из ветхого здания. Позднее по результатам обследования дом был признан подлежащим сносу. Ремонт в нем проводится для поддержания состояния здания.