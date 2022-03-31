31 марта 2022

Тюменцам, которые жаловались Путину, предоставят бесплатное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвалившийся фасад над приемной Единой России. Курган., опасная зона, обрушение, реставрация, капитальный ремонт, ветхое жилье, кирпичи на пандусе, обвалившийся фасад
Фасад здания частично разрушился, его ремонт проведут за счет бюджета города (архивное фото) Фото:

Жильцам квартир в доме №121 по улице Карла Маркса в Тюмени предоставят бесплатное жилье на время ремонта фасада здания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. Ранее жители записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, после чего их дом внесли в реестр жилья, подлежащего сносу.

«На фасаде дома № 121 по улице Карла Маркса выявлено локальное выпадение кирпичей и повреждение целостности перемычки над одним из окон. Организовано ограждение аварийного участка. Ремонт будет произведен за счет средств городского бюджета. Жильцам квартир, расположенных в зоне работ, на время бесплатно будет предоставлено другое жилье», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что жители дома записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину. В ролике, в основном, присутствовали дети. Они просили главу государства расселить их из ветхого здания. Позднее по результатам обследования дом был признан подлежащим сносу. Ремонт в нем проводится для поддержания состояния здания.

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Жильцам квартир в доме №121 по улице Карла Маркса в Тюмени предоставят бесплатное жилье на время ремонта фасада здания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. Ранее жители записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, после чего их дом внесли в реестр жилья, подлежащего сносу. «На фасаде дома № 121 по улице Карла Маркса выявлено локальное выпадение кирпичей и повреждение целостности перемычки над одним из окон. Организовано ограждение аварийного участка. Ремонт будет произведен за счет средств городского бюджета. Жильцам квартир, расположенных в зоне работ, на время бесплатно будет предоставлено другое жилье», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени. Ранее URA.RU писало, что жители дома записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину. В ролике, в основном, присутствовали дети. Они просили главу государства расселить их из ветхого здания. Позднее по результатам обследования дом был признан подлежащим сносу. Ремонт в нем проводится для поддержания состояния здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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