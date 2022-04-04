Жители Тобольска жалуются, что из-за паводков топит дом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тобольске из-за паводков затапливает нижние помещения жилого дома №64 по улице Семена Ремезова. Об этом URA.RU стало известно из опубликованного поста в группе «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Тобольск, улица Семена Ремезова 64. Паводками затапливает дом, залило подвальное помещение, подъезды. Жильцы трое суток сообщают об аварии в УК «Паритет», — сообщает автор поста Сергей Шумилов.

В комментариях тюменцы призывают жильцов обратится в правоохранительные органы. «В прокуратуру пишите заявление», — пишет Виктория Невзорова. «Уже писали, толку нет», — отвечает ей автор поста. «Ждут когда в Москву напишут на телевидение и будут позорить „Паритет“ там. Сколько можно сидеть в кабинетах с замороженными глазами?! Ни стыда ни совести», — пишет Ольга Хмелева.

В администрации Тобольска сообщили, что данный вопрос был передан в департамент городской среды с целью уточнения информации. Но там также предупредили, что из-за большого количества обращений, они смогут дать ответ не позднее 8 апреля.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Тобольска жалуются на огромные лужи. Тюменцы решили устроить шуточный марафон «Доплыви до дома с препятствиями».