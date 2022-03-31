В Екатеринбурге начали снижать цены на офисную бумагу. Фото

01 апреля 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

В канцелярских магазинах «Читай-город» и «Магмика» в Екатеринбурге снизилась цена на офисную бумагу А4 из-за спада спроса и снижения цен от поставщиков. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU после беседы с администраторами магазинов. «Цена снизилась до 950 рублей за упаковку, сейчас готовимся менять ценники, так как документ был получен только что», — сообщил администратор в «Читай-городе». Уточняется, что причина заключается в снижении стоимости бумаги от поставщиков. В «Магмике» бумага чуть дороже — 999 рублей за 500 листов. Но по словам администратора, цены вскоре снизятся снова, но дата и причины не уточняются. Еще неделю назад, 24 марта, в этом магазине стоимость точно такой же пачки бумаги составляла 1599 рублей. Ранее в Екатеринбурге выросла стоимость офисной бумаги из-за того, что основной поставщик сырья для изготовления белоснежной бумаги частично покидает российский рынок. В некоторых магазинах цена бумаги перевалила за 4000 рублей. В связи с происходящим, одна из типографий в Екатеринбурге планирует резать рулонную офсетную бумагу, которую обычно используют для печати шаблонов для медицинских справок и бюллетеней для выборов и продавать ее в офисы Екатеринбурга. Из-за высоких цен на бумагу, нелегко пришлось и бюджетным организациям — горадминистрация и городской транспорт начали экономить бумагу. Первые сократили количество печатаемых документов, а в автобусах, троллейбусах и трамваях города вдвое уменьшили размеры билета. Все это связано с санкциями в ответ на российскую спецоперацию на Украине — зарубежные компании начали уходить с российского рынка. Заявляя новые санкции против РФ, главы западных стран подчеркивали, что необходимо нанести сильный удар по российской экономике и ее социальной и гуманитарной сферам. В ответ на это президент России Владимир Путин назвал это агрессией против миллионов россиян, апеллируя, что спецоперация нацелена на освобождение мирных жителей Донбасса. Если вы увидели резкое повышение цен, столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.