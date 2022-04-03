НАТО обучала ВСУ, Минобороны разоблачило «убийства» в Буче. Главное к вечеру 3 апреля

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Россия продолжает спецоперацию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В НАТО признали, что обучали бойцов ВСУ, в Минобороны РФ разоблачили украинский фейк о «массовых убийствах» в Буче. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 3 апреля.

  • Армия РФ ударом по аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и ПВО воздушных сил Украины. Также была уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище;
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс долгие годы тренировал «десятки тысяч» солдат ВСУ. По словам Столтенберга, в подготовке участвовали инструкторы из США, Канады и Великобритании;
  • В Минобороны разоблачили фейк о якобы «массовых убийствах» в городе Буча Киевской области. В ведомстве отметили, что фото и видео «трупов» появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город;
  • В Минобороны сообщили, что ударом высокоточных ракет был уничтожен нефтезавод в Одесской области. В ведомстве уточнили, что с этого завода осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении. Также ударом высокоточных ракет был уничтожен штаб обороны Харькова, в котором находилось более 100 наемников;
  • Россия открыла гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск. Ранее с такой просьбой выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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В НАТО признали, что обучали бойцов ВСУ, в Минобороны РФ разоблачили украинский фейк о «массовых убийствах» в Буче. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 3 апреля. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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