Глава курганского района обвинил жителей в закрытии школы

В Курганской области закрывают школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Мокроусовского района Владимир Демешкин заявил, что в закрытии Шелеповской школы виноваты сами жители села. Об этом он заявил на встрече с сельчанами.

«Я вам дам ваши данные. От 0 до 18 лет у вас 40 человек. От 0 до 25 лет мужчин, самый такой возраст, — семь [человек], женщин — шесть. Кто дал по рукам, чтобы они уехали? Какую еще работу в деревне? Где? Ресторан сделать? Я не знаю, что было. Я вам говорю настоящее», — сказал глава Мокроусовского района жителям села Шелепово, сообщает telegram-канал Ural Mash.

URA.RU писало, что в марте жители Мокроусовского района Курганской области выступили против закрытия Шелеповской основной школы. В видеообращении жителей говорится, что в школе обучается 28 учеников, в здании проведен ремонт, четыре ребенка находятся на подвозе в школу из других деревень. В департаменте образования и науки Курганской области объяснили закрытие школы малым количеством учеников, отсутствием современного оборудования и плохими показателями успеваемости.