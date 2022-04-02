02 апреля 2022
01 апреля 2022

Глава курганского района обвинил жителей в закрытии школы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области закрывают школу Фото:

Глава Мокроусовского района Владимир Демешкин заявил, что в закрытии Шелеповской школы виноваты сами жители села. Об этом он заявил на встрече с сельчанами.

«Я вам дам ваши данные. От 0 до 18 лет у вас 40 человек. От 0 до 25 лет мужчин, самый такой возраст, — семь [человек], женщин — шесть. Кто дал по рукам, чтобы они уехали? Какую еще работу в деревне? Где? Ресторан сделать? Я не знаю, что было. Я вам говорю настоящее», — сказал глава Мокроусовского района жителям села Шелепово, сообщает telegram-канал Ural Mash.

URA.RU писало, что в марте жители Мокроусовского района Курганской области выступили против закрытия Шелеповской основной школы. В видеообращении жителей говорится, что в школе обучается 28 учеников, в здании проведен ремонт, четыре ребенка находятся на подвозе в школу из других деревень. В департаменте образования и науки Курганской области объяснили закрытие школы малым количеством учеников, отсутствием современного оборудования и плохими показателями успеваемости.

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Глава Мокроусовского района Владимир Демешкин заявил, что в закрытии Шелеповской школы виноваты сами жители села. Об этом он заявил на встрече с сельчанами. «Я вам дам ваши данные. От 0 до 18 лет у вас 40 человек. От 0 до 25 лет мужчин, самый такой возраст, — семь [человек], женщин — шесть. Кто дал по рукам, чтобы они уехали? Какую еще работу в деревне? Где? Ресторан сделать? Я не знаю, что было. Я вам говорю настоящее», — сказал глава Мокроусовского района жителям села Шелепово, сообщает telegram-канал Ural Mash. URA.RU писало, что в марте жители Мокроусовского района Курганской области выступили против закрытия Шелеповской основной школы. В видеообращении жителей говорится, что в школе обучается 28 учеников, в здании проведен ремонт, четыре ребенка находятся на подвозе в школу из других деревень. В департаменте образования и науки Курганской области объяснили закрытие школы малым количеством учеников, отсутствием современного оборудования и плохими показателями успеваемости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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