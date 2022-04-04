TAС: США несет потери из-за оскорблений Байдена в адрес Путина

04 апреля 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

СМИ: Америка расплачивается за оскорбления Байдена Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки несут дипломатические потери и рискуют лишиться возможности договориться с Россией из-за оскорблений президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. К такому выводу пришли авторы издания The Fmerican Conservative. «Министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли обнаруживают, что их телефоны с номерами российского правительства замолчали. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов не берут трубку. В Москве говорят о разрыве дипломатических отношений с США из-за обзывания Байдена <…> Мы видим цену того, что делает Байден. В чем заключается выгода?» — заявляют обозреватели. В статье также упоминается уважительная риторика переговоров, выбранная президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом. Авторы обратили внимание на то, что ни один из упомянутых политиков не использует выражения, подобные оскорблениям Байдена. Ранее американский президент многократно позволял себе грубые высказывания в адрес главы России Владимира Путина. Так, Байден назвал российского лидера «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявил, что Путин не может оставаться у власти. Белому дому пришлось оправдываться за эмоциональное высказывание американского лидера, уверяя, что речь не шла о смене власти в России. Сам президент также отказался от своих слов, назвав их ошибкой. Обозреватели британского издания The Times предполагают, что подобные выражения могут стать самой серьезной оплошностью в его карьере. Американский лидер начал публично оскорблять Путина ввиду несогласия с проведением РФ вынужденной спецоперации на Украине. Президент РФ объявил о начале операции утром 24 февраля 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки несут дипломатические потери и рискуют лишиться возможности договориться с Россией из-за оскорблений президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. К такому выводу пришли авторы издания The Fmerican Conservative. «Министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли обнаруживают, что их телефоны с номерами российского правительства замолчали. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов не берут трубку. В Москве говорят о разрыве дипломатических отношений с США из-за обзывания Байдена <…> Мы видим цену того, что делает Байден. В чем заключается выгода?» — заявляют обозреватели. В статье также упоминается уважительная риторика переговоров, выбранная президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом. Авторы обратили внимание на то, что ни один из упомянутых политиков не использует выражения, подобные оскорблениям Байдена. Ранее американский президент многократно позволял себе грубые высказывания в адрес главы России Владимира Путина. Так, Байден назвал российского лидера «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявил, что Путин не может оставаться у власти. Белому дому пришлось оправдываться за эмоциональное высказывание американского лидера, уверяя, что речь не шла о смене власти в России. Сам президент также отказался от своих слов, назвав их ошибкой. Обозреватели британского издания The Times предполагают, что подобные выражения могут стать самой серьезной оплошностью в его карьере. Американский лидер начал публично оскорблять Путина ввиду несогласия с проведением РФ вынужденной спецоперации на Украине. Президент РФ объявил о начале операции утром 24 февраля 2022 года.