Тюменские строители нашли способ обойти санкции Запада

05 апреля 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

С 1 января в Тюменской области введено почти 325 тыс. кв. м. жилья Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С 1 января в Тюменской области ввели на 175% больше жилья, чем за аналогичный период годом ранее. Такие данные 5 апреля сообщили в информационном центре правительства региона. Власти подчеркивают, что несмотря на санкции Запада, в области нет дефицита стройматериалов. «324 874 кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Тюменской области с начала 2022 года. Это на 175% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В планах до конца года сдать почти 1,6 млн кв. м. жилья. Большая часть потребности региона в стройматериалах обеспечивается местными предприятиями-изготовителями», — рассказали в инфоцентре. Власти добавили, что ресурсный потенциал региона сформирован по основным видам стройматериалов: продукция ЖБИ, включая изделия для индустриального домостроения, стеновые материалы, кровельные материалы, лакокрасочные материалы, оконные и дверные блоки. «Позиции среди импортных материалов, по которым явно отсутствуют альтернативные поставщики, не выявлены», — подчеркнули в правительстве. Санкции стран Запада против России активно вводятся с начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, их цель — «отмена России и всего российского». Такие меры он назвал прямой агрессией. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

С 1 января в Тюменской области ввели на 175% больше жилья, чем за аналогичный период годом ранее. Такие данные 5 апреля сообщили в информационном центре правительства региона. Власти подчеркивают, что несмотря на санкции Запада, в области нет дефицита стройматериалов. «324 874 кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Тюменской области с начала 2022 года. Это на 175% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В планах до конца года сдать почти 1,6 млн кв. м. жилья. Большая часть потребности региона в стройматериалах обеспечивается местными предприятиями-изготовителями», — рассказали в инфоцентре. Власти добавили, что ресурсный потенциал региона сформирован по основным видам стройматериалов: продукция ЖБИ, включая изделия для индустриального домостроения, стеновые материалы, кровельные материалы, лакокрасочные материалы, оконные и дверные блоки. «Позиции среди импортных материалов, по которым явно отсутствуют альтернативные поставщики, не выявлены», — подчеркнули в правительстве. Санкции стран Запада против России активно вводятся с начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, их цель — «отмена России и всего российского». Такие меры он назвал прямой агрессией.