Тюменские строители нашли способ обойти санкции Запада

С 1 января в Тюменской области ввели на 175% больше жилья, чем за аналогичный период годом ранее. Такие данные 5 апреля сообщили в информационном центре правительства региона. Власти подчеркивают, что несмотря на санкции Запада, в области нет дефицита стройматериалов.
«324 874 кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Тюменской области с начала 2022 года. Это на 175% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В планах до конца года сдать почти 1,6 млн кв. м. жилья. Большая часть потребности региона в стройматериалах обеспечивается местными предприятиями-изготовителями», — рассказали в инфоцентре.
Власти добавили, что ресурсный потенциал региона сформирован по основным видам стройматериалов: продукция ЖБИ, включая изделия для индустриального домостроения, стеновые материалы, кровельные материалы, лакокрасочные материалы, оконные и дверные блоки. «Позиции среди импортных материалов, по которым явно отсутствуют альтернативные поставщики, не выявлены», — подчеркнули в правительстве.
Санкции стран Запада против России активно вводятся с начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, их цель — «отмена России и всего российского». Такие меры он назвал прямой агрессией.
С 1 января в Тюменской области ввели на 175% больше жилья, чем за аналогичный период годом ранее. Такие данные 5 апреля сообщили в информационном центре правительства региона. Власти подчеркивают, что несмотря на санкции Запада, в области нет дефицита стройматериалов. «324 874 кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Тюменской области с начала 2022 года. Это на 175% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В планах до конца года сдать почти 1,6 млн кв. м. жилья. Большая часть потребности региона в стройматериалах обеспечивается местными предприятиями-изготовителями», — рассказали в инфоцентре. Власти добавили, что ресурсный потенциал региона сформирован по основным видам стройматериалов: продукция ЖБИ, включая изделия для индустриального домостроения, стеновые материалы, кровельные материалы, лакокрасочные материалы, оконные и дверные блоки. «Позиции среди импортных материалов, по которым явно отсутствуют альтернативные поставщики, не выявлены», — подчеркнули в правительстве. Санкции стран Запада против России активно вводятся с начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, их цель — «отмена России и всего российского». Такие меры он назвал прямой агрессией.