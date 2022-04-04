04 апреля 2022

Мэрия курганской «Рублевки» срочно ищет сотрудников

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Визит чешских инвесторов на Курганскую ТЭЦ-2. Курган, депутат, чиновник, руки, шариковая ручка
В администрацию Кетово ищут сотрудников Фото:

В администрации Кетовского района (так называемой курганской «Рублевки») ищут сотрудников. Информация о конкурсе на замещение должностей опубликована в официальной группе муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте».

«Администрация Кетовского района объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы», — говорится в сообщении. В объявлении указано, что в кетовскую администрацию требуются начальники отделов капитального строительства, архитектуры и градостроительства. Открыты вакансии заместителя начальника отдела архитектуры и градостроительства, главного специалиста отдела муниципального контроля. Документы от желающих работать в районной администрации будут принимать до 21 апреля 2022.

В начале этого года в Кетовском районе сменилось руководство. Исполняющим обязанности главы района назначен Олег Язовских. На этом посту он сменил Андрея Дружкова.

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В администрации Кетовского района (так называемой курганской «Рублевки») ищут сотрудников. Информация о конкурсе на замещение должностей опубликована в официальной группе муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте». «Администрация Кетовского района объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы», — говорится в сообщении. В объявлении указано, что в кетовскую администрацию требуются начальники отделов капитального строительства, архитектуры и градостроительства. Открыты вакансии заместителя начальника отдела архитектуры и градостроительства, главного специалиста отдела муниципального контроля. Документы от желающих работать в районной администрации будут принимать до 21 апреля 2022. В начале этого года в Кетовском районе сменилось руководство. Исполняющим обязанности главы района назначен Олег Язовских. На этом посту он сменил Андрея Дружкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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