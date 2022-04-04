Мэрия курганской «Рублевки» срочно ищет сотрудников

В администрацию Кетово ищут сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Кетовского района (так называемой курганской «Рублевки») ищут сотрудников. Информация о конкурсе на замещение должностей опубликована в официальной группе муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте».

«Администрация Кетовского района объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы», — говорится в сообщении. В объявлении указано, что в кетовскую администрацию требуются начальники отделов капитального строительства, архитектуры и градостроительства. Открыты вакансии заместителя начальника отдела архитектуры и градостроительства, главного специалиста отдела муниципального контроля. Документы от желающих работать в районной администрации будут принимать до 21 апреля 2022.

В начале этого года в Кетовском районе сменилось руководство. Исполняющим обязанности главы района назначен Олег Язовских. На этом посту он сменил Андрея Дружкова.