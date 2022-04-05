В Евросоюзе признали, что рубль хорошо сопротивляется санкциям

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В Евросоюзе высказались об идее оплаты газа рублями Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российская валюта показывает хорошую устойчивость на фоне западных санкций. Об этом заявил Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. [Президент России Владимир] Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», — сказал Боррель в интервью радиостанции COPE. По его словам, Евросоюз хочет помочь Украине, но не хочет вмешиваться в конфликт.

Рубль начал падать в конце февраля после начала спецоперации на Украине и введения западными странами антироссийских санкций. В конце марта курс евро достиг 88 рублей и стал ниже, чем до введения санкций. Курс доллара также упал. Ранее Путин подписал указ об оплате газа рублями, мера затронет недружественные России страны. На условия России готовы пойти Латвия и Словакия, Венгрия обсуждает в «Газпромом» оплату рублями. Германия, Франция и Италия не согласны на ультиматум РФ по газу. Решение Путина одобрили 76% россиян. Граждане считают, что это поможет укрепиться рублю. Такое мнение в опросе ВЦИОМ высказали 27% опрошенных.

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Российская валюта показывает хорошую устойчивость на фоне западных санкций. Об этом заявил Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. [Президент России Владимир] Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», — сказал Боррель в интервью радиостанции COPE. По его словам, Евросоюз хочет помочь Украине, но не хочет вмешиваться в конфликт. Рубль начал падать в конце февраля после начала спецоперации на Украине и введения западными странами антироссийских санкций. В конце марта курс евро достиг 88 рублей и стал ниже, чем до введения санкций. Курс доллара также упал. Ранее Путин подписал указ об оплате газа рублями, мера затронет недружественные России страны. На условия России готовы пойти Латвия и Словакия, Венгрия обсуждает в «Газпромом» оплату рублями. Германия, Франция и Италия не согласны на ультиматум РФ по газу. Решение Путина одобрили 76% россиян. Граждане считают, что это поможет укрепиться рублю. Такое мнение в опросе ВЦИОМ высказали 27% опрошенных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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