В Евросоюзе признали, что рубль хорошо сопротивляется санкциям

05 апреля 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

В Евросоюзе высказались об идее оплаты газа рублями Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская валюта показывает хорошую устойчивость на фоне западных санкций. Об этом заявил Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. [Президент России Владимир] Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», — сказал Боррель в интервью радиостанции COPE. По его словам, Евросоюз хочет помочь Украине, но не хочет вмешиваться в конфликт. Рубль начал падать в конце февраля после начала спецоперации на Украине и введения западными странами антироссийских санкций. В конце марта курс евро достиг 88 рублей и стал ниже, чем до введения санкций. Курс доллара также упал. Ранее Путин подписал указ об оплате газа рублями, мера затронет недружественные России страны. На условия России готовы пойти Латвия и Словакия, Венгрия обсуждает в «Газпромом» оплату рублями. Германия, Франция и Италия не согласны на ультиматум РФ по газу. Решение Путина одобрили 76% россиян. Граждане считают, что это поможет укрепиться рублю. Такое мнение в опросе ВЦИОМ высказали 27% опрошенных. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская валюта показывает хорошую устойчивость на фоне западных санкций. Об этом заявил Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. [Президент России Владимир] Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», — сказал Боррель в интервью радиостанции COPE. По его словам, Евросоюз хочет помочь Украине, но не хочет вмешиваться в конфликт. Рубль начал падать в конце февраля после начала спецоперации на Украине и введения западными странами антироссийских санкций. В конце марта курс евро достиг 88 рублей и стал ниже, чем до введения санкций. Курс доллара также упал. Ранее Путин подписал указ об оплате газа рублями, мера затронет недружественные России страны. На условия России готовы пойти Латвия и Словакия, Венгрия обсуждает в «Газпромом» оплату рублями. Германия, Франция и Италия не согласны на ультиматум РФ по газу. Решение Путина одобрили 76% россиян. Граждане считают, что это поможет укрепиться рублю. Такое мнение в опросе ВЦИОМ высказали 27% опрошенных.